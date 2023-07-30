Запретный плод: Как ломает артистов, которых отлучили от России после критики СВО

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Иноагенты и релоканты сполна осознали, насколько антикомфортен после Москвы Западный мир, но их жалобы только смешат россиян.

29 июля, 22:40
<p>Максим Покровский*, Мария Машкова, Наргиз, Андрей Макаревич*, Земфира*. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева / Станислав Красильников, Сергей Шахиджанян, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / masha_mashkova_official / rorylewisofficial / nargizzakirova_official</p>

Максим Покровский*, Мария Машкова, Наргиз, Андрей Макаревич*, Земфира*. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева / Станислав Красильников, Сергей Шахиджанян, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / masha_mashkova_official / rorylewisofficial / nargizzakirova_official

Певица Земфира*

Земфира Рамазанова* в начале июля пыталась оспорить отказ суда исключить её из реестра иностранных агентов. Похоже, недовольная поклонница Украины смирилась, что ей не дают свободно наживаться на России и россиянах, и заявила в интервью, что в Европе у неё больше приглашений на концерты, она готовится написать музыку к балету и выпустить новый альбом. Послушать артистку, так можно подумать, что в России она бедствовала, а концерты её запрещали. Типичная песня беглецов-иноагентов не сходится с реальностью — пыль в глаза.

Земфира* отказалась от коллаборации с Фондом помощи Украине. Фото © ТАСС / Анна Салынская

Земфира* отказалась от коллаборации с Фондом помощи Украине. Фото © ТАСС / Анна Салынская

О том, что финансы у Земфиры* на исходе, говорит отказ певицы платить подать ВСУ. Месяцем ранее Земфира* отказалась от коллаборации с Фондом помощи Украине, где организаторы планировали привлечь певицу к туру по Европе в течение августа. Также певица отказалась от совместного выступления с Вакарчуком.

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Мария Машкова

Дочь актёра Владимира Машкова, которая заявляла, что надеется встретиться с отцом в Гааге за то, что тот поддерживает СВО, пожаловалась на безденежье в США. Она призналась, что вынуждена участвовать в забастовке Гильдии актёров в США, чтобы прокормить свою семью. А заодно пожаловалась на выплаты актёрам в России. "Так недалеко и до папиных гонораров добраться, и ведь не бросит родной отец", — пишут фолловеры.

Дочь актёра Владимира Машкова Мария. Видео © T.me / Самые СЛИВки / © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / masha_mashkova_official

— Если бы в России я получала проценты с сериалов, я бы до сих пор с "Не родись красивой" жила, ребят, — заявила Мария Машкова.

Наргиз Закирова

Узбекская певица Наргиз Закирова, которой за дискредитацию Армии РФ запретили въезд в страну на 50 лет, заявила, что российским артистам нужно запретить выступать даже в ближнем зарубежье.

Видео © T.me / Страна V / YouTube / Скажи Гордеевой

"Эти засранцы сказали, что они дадут по миллиону рублей на закупку оружия", — так выразилась опальная Наргиз. А на вопрос, почему она выступала в Крыму, она ответила, что не знала о распаде СССР и приезжала петь в российский Крым, думая, что он всё ещё в составе Украинской ССР.

— Я не знала всего этого, я артист, а не политик. Я приехала в Крым по паспорту СССР, мне заплатили советскими рублями с Лениным, дали талоны на дублёнку и бобровую шапку, и я уехала. Украинцам просто не на что обижаться, — издевалась она в интервью журналистам.

"Бреду словно в бреду": Как выживает певица-русофобка Наргиз, воруя песни у Максима Фадеева

"Бреду словно в бреду": Как выживает певица-русофобка Наргиз, воруя песни у Максима Фадеева

После того как ей запретили въезд в Россию, она пытается строить карьеру в родном Узбекистане, но там ей теперь припоминают высказывания, сделанные в 2015 году, где она отказалась называть страну своей родиной. Певица раскаивается и просит прощения за то, что называла Узбекистан адом. При этом артистка продолжает давать интервью на русском языке, ругая Россию и наших артистов.

Певец Максим Покровский*

Видео © T.me / Самые СЛИВки

Нелегко даётся жизнь на чужбине иноагенту Максу Покровскому* из группы "Ногу свело", который в "благословенной" Аргентине перешёл на риторику Лермонтова, переделав его стихотворение "Прощай, немытая Россия" на свой графоманский лад. Патетика гонит сынов России до Луны, считает Покровский*, который, вероятно, устал от войны в Израиле и перебрался в Латинскую Америку.

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Сбежал и пожалел: Что стало с рокером Максимом Покровским*, критиковавшим Россию

Андрей Макаревич*

Андрей Макаревич* разочаровался в израильском рынке услуг. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Андрей Макаревич* разочаровался в израильском рынке услуг. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Иноагент Андрей Макаревич* разочаровался в Израиле. Не выдерживает дед качества услуг после полутора лет жизни в жарком климате. Певец, можно сказать, оценил качество пресловутой Почты России и поставил её на первое место. В своём посте Макаревич* жалуется на сервис доставки, рассказывает, как посылка из России дошла до Израиля и застряла там, потом вернулась обратно, а ему так и не вернули заплаченные за доставку деньги. Поэтому он призывает местных выходить на майдан, но его не понимают. "Сказать "В РФ всë круче в десять раз, езжайте всей страной в Москву на перевоспитание" он не может. Но видно, что очень хочет", — оценивают в соцсетях жест разочарованного релоканта, сбежавшего из цивилизации.

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Макаревич*

Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Андрей Макаревич*

* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

"Душнилы" возвращаются: Почему сбежавшие от СВО звёзды признаются, что мечтают вернуться в Россию

"Душнилы" возвращаются: Почему сбежавшие от СВО звёзды признаются, что мечтают вернуться в Россию

Авторы
Мари Медведева
Мари Медведева

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