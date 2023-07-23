"Душнилы" возвращаются: Почему сбежавшие от СВО звёзды признаются, что мечтают вернуться в Россию Не прошло и года, как творческие эмигранты стали закидывать удочки и намекать на своё возвращение, однако места им может не остаться, ведь их единственный товар — эмоция, которая для зрителей равна предательству. 22 июля, 22:40 13343 13343 Не прошло и года, как творческие эмигранты стали закидывать удочки и намекать на своё возвращение. Елена Исинбаева, Татьяна Лазарева и Чулпан Хаматова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / isinbaevayelena, lazarevatut, chulpanofficial

"Возвращение предателей неминуемо. Это свыше их сил. Здесь у них — кормовая база. Куда без неё?" — задаёт вопрос публицист и журналист Наталья Осипова. Всего один год СВО обрушил ментальную пустоту на новоявленных эмигрантов, но не только это. Тоска по сытым контрактам и великолепному будущему, которое они выкинули на помойку, открестившись от России и оболгав своих бывших сограждан, — вот что движет кликой слабоумных артистов, предавших свою страну.

Татьяна Лазарева*

56-летняя актриса, комик и иноагент Татьяна Лазарева*, ругавшая россиян и критикующая военную спецоперацию на Украине, заговорила о возвращении на родину. Вероятно, в солнечной Испании дары артистки оказались совершенно не востребованы и она заговорила о России. Её "испанский очень плохой", объясняет актриса. "Плевать в россиян — это вам не цинк?" "Или надоело платить налог ВСУ?" — спрашивают её в соцсетях.

В солнечной Испании дары артистки оказались совершенно не востребованы, и она заговорила о России. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

— У меня, честное слово, нет пока тягостного ощущения, что я никогда не вернусь в Россию. Я почему-то уверена, что вернусь, — заявила Лазарева. У неё были квартира в Москве и дом в Испании. Год назад знаменитость заявляла, что навсегда эмигрировала в Европу и возвращаться в Россию не планирует.

56-летняя актриса, комик и иноагент Татьяна Лазарева*, ругавшая россиян и критикующая военную спецоперацию на Украине, заговорила о возвращении на Родину. Видео t.me / Хуже и не скажешь

Матёрая русофобия и испанская недвижимость не дали ей ничего за границей. Она понимает: на работу в чужой стране она "точно пойти не сможет", поэтому живёт с ощущением, что это "некая далёкая дача, на которую приехала". "Ещё несколько лет поживу, пока Антонина, видимо, окончит вуз, и поеду обратно в Москву", — уверена артистка. При этом дама не теряет надежды создать в России собственное "министерство правды", о котором писал в своей антиутопии Оруэлл.

Год назад знаменитость заявляла, что навсегда эмигрировала в Европу и возвращаться в Россию не планирует. Видео t.me / Путин

Российские СМИ вскрыли схему финансирования ВСУ, при помощи которой химичили бывшие российские звёзды. Например, под видом помощи украинским детям ведущая Лазарева якобы регулярно проводила "благотворительные аукционы". После одного из таких в фонд Александра Пикалова — друга Зеленского — было отправлено 14,3 тысячи евро, то есть около 1,5 млн рублей.

По её словам, средства направят на реабилитацию украинских детей, но подтверждений этому нет. Пикалов известен своей поддержкой нацбатов и украинской армии. Что можно ожидать от человека, вступившего год назад в ряды ВСУ?

Чулпан Хаматова

О Чулпан Хаматовой пишут в соцсетях, что раз старые способы привлечь внимание не работают, то она придумывает новые. Старая шарманка "покаяние за связь с Россией" сменилась на "меня зовут назад с гарантией безопасности", хотя и с оговоркой, что, мол, звали раньше и я в ответ грубила, а теперь "не зовут", рассуждает актриса, намекая: "Ну что, позовите! Готовая я уже сижу".

О Чулпан Хаматовой пишут в соцсетях, что раз старые способы привлечь внимание не работают, то она придумывает новые. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / chulpanofficial

"Кроме "глаз оленёнка" нужно иметь мозги", — объясняют в телеграм-каналах, почему актрису больше нет смысла звать обратно. Похоже, призыв "Давайте использовать артистов, деятелей культуры, которые остались со своей страной" сработал. Так, клип Шамана (Ярослава Дронова) "Мой бой" становится гимном СВО, а иностранцы, узнавая, что он снят на настоящих концертах и это не постановочные видео, а настоящие военнослужащие, удивляются силе ролика. Ну а если учесть, что это собственные слова и музыка исполнителя, то определенная планка заявлена и новая творческая элита может стать по-настоящему качественным продуктом.

Елена Исинбаева

Пока "больше не майор" олимпийская чемпионка Елена Исинбаева осваивается за границей, общественность напоминает ей, что такое воинское звание. В своём аккаунте она написала, что звание "майора ВС РФ номинальное и никакого отношения к ней и реальности не имеет". А тот факт, что спортсменка на протяжении многих лет выступала за ЦСКА, подписывала контракт с Минобороны, согласно которому ей периодически присваивались очередные звания (от младшего лейтенанта до майора), Исинбаева забыла упомянуть.

Пока олимпийская чемпионка Елена Исинбаева осваивается за границей, общественность напоминает ей, что такое воинское звание. Фото © ТАСС / Нина Зотина

Журналисты приписывают ей особняк в эксклюзивном жилом комплексе в Эль-Пальмаре на 200 квадратов. Также имеется у неё и домик в Кальяо-Сальвахе. У экс-спортсменки есть табачный и алкогольный бизнес в Швейцарии. Открыт он был вскоре после получения майорского звания в 2015 году. Партнёром по "вредному бизнесу" у Исинбаевой выступает Жоэль Бузу, известный в прошлом французский спортсмен и советник князя Монако Альбера II. Спортсменку уже сравнили с генералом Власовым, который тоже много сделал для обороны Москвы зимой 1941 года, а потом передумал: его имя теперь связывают только с предательством.

Однако в соцсетях не сомневаются: как бы хорошо ни шли дела у Исинбаевой, о Родине она ещё вспомнит, возможно, так же скоро, как те, кто теперь шлёт реплики о возвращении в бесконечных интервью о России.

Авторы Мари Медведева