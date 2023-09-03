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Тайный смысл : Что расскажет о характере женщины цвет её ногтей

Рассказать о характере женщины могут не только цвета одежды, но и выбор повседневного маникюра.

2 сентября, 22:44
<p>Рассказать о характере женщины могут не только цвета одежды, но и выбор повседневного маникюра. Обложка © Shutterstock</p>

Рассказать о характере женщины могут не только цвета одежды, но и выбор повседневного маникюра. Обложка © Shutterstock

Оттенки красного

Считается, что любительницы красного маникюра уверены в себе, это яркие и жизнерадостные девушки. Их открытость и требование внимания нередко привлекают к ним весёлые компании, где они становятся королевами бала. Неважно, сколько им лет — 15 или 86, красные ногти расскажут о них всё, что требуется.

Считается, что любительницы красного маникюра уверены в себе, это яркие и жизнерадостные девушки. Фото © Shutterstock

Считается, что любительницы красного маникюра уверены в себе, это яркие и жизнерадостные девушки. Фото © Shutterstock

От жёлтого до оранжевого

Психологи относят тех, кто носит оранжевый или жёлтый маникюр, к категории энергичных оптимистов и ищущих веселья в любом пустяке. Эти оттенки также говорят о заявках и вопросах к окружающим: мир вокруг должен сопутствовать внутренней динамике владелицы ногтей. Иначе вы просто не впишетесь в повседневный быт, который должен быть максимально украшен и торжественен.

Психологи относят тех, кто носит оранжевый или жёлтый маникюр, к категории энергичных оптимистов. Фото © Shutterstock

Психологи относят тех, кто носит оранжевый или жёлтый маникюр, к категории энергичных оптимистов. Фото © Shutterstock

Тёмные цвета: синий, зелёный и чёрный

Энергия таких цветов — вещь в себе. Подобный маникюр часто носят энергичные и сильные женщины, склонные к доминированию, причём это касается не только личной жизни, но и карьеры. Собранность и властность становятся привлекательными чертами в характере таких женщин, но отвечать их требованиям очень непросто. "Доверяй, но проверяй" — вот основной слоган для тех, кто выбирает насыщенный тёмный цвет.

Подобный маникюр часто носят энергичные и сильные женщины, склонные к доминированию. Фото © Shutterstock

Подобный маникюр часто носят энергичные и сильные женщины, склонные к доминированию. Фото © Shutterstock

Мерцание и блеск

Любительницы сверкающего маникюра часто легки в общении, в то же время их не так просто провести. Они стремятся к роскоши и комфорту, падки на внимание окружающих. Их легко заинтересовать разговорами о том, какой эффект вызывает их появление в знакомой компании. Однако обратной стороной "праздника, который всегда с тобой", может стать нежелание решать серьёзные вопросы или слабость и недальновидность в непростых ситуациях.

Обратной стороной "праздника, который всегда с тобой", может стать нежелание решать серьёзные вопросы или слабость и недальновидность в непростых ситуациях. Фото © Shutterstock

Обратной стороной "праздника, который всегда с тобой", может стать нежелание решать серьёзные вопросы или слабость и недальновидность в непростых ситуациях. Фото © Shutterstock

Нюдовые и светлые оттенки

Любительницы нюдовых ногтей, а также оттенков белого и ванильного предпочитают демонстрировать ровный характер. Для них важно уравновесить свое существование и скрыть от глаз посторонних вопросы личной жизни. Нередко те, кто красит ногти в пастельные тона, предпочитают заранее планировать будущее, а внезапные повороты для них подобны кораблекрушениям.

Нередко те, кто красит ногти в пастельные тона, предпочитают заранее планировать будущее, а внезапные повороты для них подобны кораблекрушениям. Фото © Shutterstock

Нередко те, кто красит ногти в пастельные тона, предпочитают заранее планировать будущее, а внезапные повороты для них подобны кораблекрушениям. Фото © Shutterstock

Что расскажут горшки с цветами о характере своей владелицы

Что расскажут горшки с цветами о характере своей владелицы

Авторы
Мари Медведева
Мари Медведева

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