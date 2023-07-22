Что расскажут горшки с цветами о характере своей владелицы Какие цветы в горшках приносят счастье и богатство своим владелицам, ведь атмосфера в доме зависит от многих факторов, в том числе и от выбора комнатных растений, уверены фитопсихологи. 21 июля, 22:43 Фитопсихологи считают, что каждый цветок может рассказать о характере женщины что-то уникальное Обложка © Shutterstock

Фитопсихологи отмечают, что комнатные растения нередко раскрывают характер своих владелиц, словно натальная карта астролога цифры рождения. Поэтому важно учитывать сочетания цветов, их влияние на домашнюю атмосферу, чтобы понять характер женщины, которая ухаживает за своими сокровищами.

Меч или хвост сансевиерия — экзотика и упрямство

Существует две точки зрения об энергетике сансевиерии, которую в народе называют индийский меч, цветок дьявола и тёщин язык: растение помогает избавиться от конфликтов, но не всегда удачно. Фото © Shutterstock

Владелицы индийского меча или сансевиерии обожают комфорт, но склонны к вспышкам гнева. Их тяга к экзотическим листьям объяснима поиском миролюбия, а нрав подобен амазонкам, которые не теряются ни в каких ситуациях.

Существует две точки зрения об энергетике этого цветка, который в народе называют цветок дьявола и тёщин язык. Согласно одной, растение способно выступать медиатором при семейных конфликтах, склонно впитывать порывы гнева своей владелицы и отгонять недоброжелателей, защищая энергетику дома. Согласно второй — необычные мясистые листья цветка накапливают негативную энергию и подобно злой тёще способствуют конфликту в семьях. Где растение может выступать даже в качестве "мужегона", то есть буквально прогонять мужчину из семьи. Однако отсутствие доброжелательной атмосферы говорит само за себя, и никакие цветы не смогут повлиять на семью, в которой есть проблемы.

Считается, что цветок также способствует решению материальных проблем, если они есть в семье. Ставят их в местах, где домочадцы собираются чаще всего, — на кухне или в гостиной.

К плюсам цветка можно отнести его адаптацию и способность подстраиваться под существующие условия, которые включают и плохое освещение, и редкий полив. Любители сансевиерии обожают эти неприхотливые и красивые цветы.

Гардения — нежность и любовь к психологии

Гардения украсит каждый дом, однако её минус в том, что растение сложно приживается, особенно если вы покупаете его в магазине, где их усиленно подкармливают и заставляют цвести. Фото © Shutterstock

Невероятный аромат жасминового цветка и насыщенный яркий зеленый цвет растения действует как нейромедиатор на своего владельца, который внимателен к деталям, наблюдателен и раним. Любовь к психологии и работа над собой отличают любителей гардении, которые готовы потрудиться, чтобы растение прижилось на их подоконнике.

Гардения украсит каждый дом, однако её минус в том, что растение сложно приживается, особенно если вы покупаете его в магазине, где их усиленно подкармливают и заставляют цвести. Первые несколько месяцев она будет капризничать и таять на глазах, поэтому важно терпение и уход.

В фитопсихологии считается, что это растение оберегает дом от конфликтов и ссор. Не зря в аромотерапии эфирное масло гардении советуют для контроля настроения человека, стабилизации и успокоения. Тонкий аромат цветущей гардении избавляет от депрессии. Когда этот капризный цветок чувствует внимание владельца и уход, то помогает отводить болезни от своего хозяина. Считается, что, если растение внезапно погибает, значит, оно приняло на себя сглаз или порчу.

Гардения также влияет и на материальный достаток, так как относится к двум стихиям. Её тёмно-зелёные листья принадлежат стихии деревьев, так как в южном климате распространены гардении-кустарники. А белый цветок — к стихии металла, то есть железу. Символически это означает стабильный доход.

Фикус — независимость и оригинальность

Бенгальский фикус эффективно насыщает воздух кислородом, избавляя его от аммиака, формальдегида, бензола и фенола. Растение улучшает настроение обитателей дома, коммуникативные способности и память и повышает концентрацию внимания. Фото © Shutterstock

Тех кто выбирает фикус сложно сбить с выбранного пути, характеру его владелиц присущи, оригинальность уверенность в собственных силах. Даже если убеждения идут в разрез с семейными взглядами или общественным предпочтениям. Цветок смягчает бунтарские поры своей хозяйке, помогая гармонизировать ее внутренний мир.

Считается, что фикус прекрасно очищает воздух. Например, бенгальский фикус эффективно насыщает воздух кислородом, избавляя его от аммиака, формальдегида, бензола и фенола. Растение улучшает настроение обитателей дома, коммуникативные способности и память и повышает концентрацию внимания. Цветку приписывают и магические черты плодородия, он помогает бездетным парам обзавестись потомством.

Разные виды фикуса помогают избавиться от усталости, улучшают доверие и позитив в отношении своих владельцев к окружающему миру. Участвует фикус и в улучшении материального благосостояния.

Драцена — погоня за счастьем

Ещё одним живым очистителем воздуха считается драцена, которая способна поражать даже летучие вещества от дешёвой мебели. Фото © Shutterstock

Ещё одним живым очистителем воздуха считается драцена, которая способна поражать даже летучие вещества от дешёвой мебели. Неприхотливое драконово дерево привлекает в дом счастье и любовь, на Востоке этот цветок считается непременным атрибутом семейного счастья.

Выбор драцены — это не только погоня за счастьем, это и склоннсоть к компромиссам и поиск более тонких подходов в сложных ситуациях. Энергетика драцен дарит своим владельцам искры с чешуи дракона, позволяя взвиться над миром проблем и разглядеть самый верный способ их решения.

Драцена сохраняет семейный очаг, оберегает пару от проблем и бед, защищает домочадцев от болезней и порчи. Драконово дерево также символизирует накопление богатства на материальном уровне. Его цветение, которое случается довольно редко, связывают с финансовым успехом или повышением на работе.

Замиокулькас — цветок – волшебная палочка

Считается, что замиокулькас обладает мощной положительной энергетикой. Фото © Shutterstock

Считается, что замиокулькас обладает мощной положительной энергетикой. Он не только увеличивает благосостояние, помогает наладить любовные отношения, но и борется с негативом. Этот цветок родом из Африки, его называют долларовым деревом.

Главный талисман Африки способен сделать покладистыми и строптивых домашних животных. Однако он противопоказан парам, у которых есть проблемы и недопонимание, он ускоряет отдаление друг от друга и способен привести к разводу. Незамужним девушкам он сулит любовь. Его выбирают уверенные в себе любительницы экзотики, которые способны накопить и приумножить свое внутреннее и внешнее богатство.

Авторы Мари Медведева