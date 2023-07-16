Что можно сказать о характере женщины по горшкам с цветами на окне Стоит ли мужчинам жить с владелицей лимонного дерева и почему цветы иногда сами выбирают женщин. 15 июля, 23:43 Тёщин хвост считается цветком-мужегоном. Его не рекомендуют держать незамужним девушкам. Обложка © Shutterstock

Согласно опросам психологов, домашние растения приносят их владельцам радость, эстетическое удовольствие и позволяют наслаждаться близостью к природе. Причём у женщин эти чувства встречаются чаще: они более сензитивны, то есть чувствительны к миру растений.

Денежное дерево: осторожна и верна

Владелица толстянки, или денежного дерева, любит комфорт и не готова броситься в объятия первого встречного мужчины. Она осторожна и не хочет, чтобы её сердцем завладел проходимец. Она будет ждать единственного и неповторимого, пусть даже для этого понадобятся годы.

В друзьях и коллегах владелица толстянки ценит искренность и честность. Обманщикам в её окружении места нет. Альфонсам и проходимцам не стоит надеяться, что они смогут пустить ей пыль в глаза. Конфликтов владелица толстянки избегает, но отомстить за себя в случае чего сможет. И тогда берегись — гнев её будет разрушительным.

Любительницам денежного дерева присущи такие черты, как осторожность и верность. Фото © Shutterstock

Мужчина, которого она выберет, скорее всего, будет на неё похож: такой же верный и чуточку мечтательный.

Фиалка: эпатаж и скромность

Хозяйки фиалок бывают под стать своим цветам: с виду скромницы, а внутри бьёт фонтан страстей. В этом они подобны фиалкам, которые неожиданно расцветают яркими цветами. Жизнь с любительницей фиалок скучной не будет. Эта серая мышка может выкинуть такое, что не придёт в голову и самым смелым сторонницам эпатажа.

Но со стороны будет казаться, что семейная жизнь с такой женой тиха и приятна, тем более что в обществе эти дамы часто бывают застенчивы и редко идут на конфликт в семье или на работе.

Орхидея: экзотика и ум

Женщина, окружившая себя орхидеями, как правило, обладает экзотической внешностью и не менее оригинальным характером. Фото © Shutterstock

Женщина, окружившая себя орхидеями, как правило, обладает экзотической внешностью и не менее оригинальным характером. Даже если на первый взгляд она не покажется вам красавицей, вы удивитесь, узнав, какие мужчины влюбляются в неё с первого взгляда. Но завоевать её сердце непросто. Дама-орхидея умна, рассудительна, знает себе цену и умеет выбирать мужчин.

В быту она аккуратна, всегда ухоженна и требовательна к близким людям. Лохматый муж с пивным животиком и с доходом ниже среднего — не для неё.

Алоэ: практичность и верность

Главное в характере хозяйки, у которой дома на подоконнике стоит алоэ, — это практичность. Ей не нравятся яркие тона и праздность. Весёлые вечеринки и рестораны — не для неё. Хозяйка алоэ предпочитает покой, уют и хорошую книгу. В решении проблем полагается только на себя. А решать проблемы она умеет — для этого у неё, как правило, всё под рукой. В том числе и алоэ.

Хозяйка алоэ разумна, верна, предсказуема. Быть может, чуть-чуть холодна и излишне самостоятельна. Но всё это компенсируется способностью приходить на помощь друзьям и близким и тащить их проблемы на собственном горбу. Впрочем, друзей у хозяйки алоэ немного. Болтать о себе и своей семье с подружками она не любит. Лучше поведает все свои горести любимому и такому полезному растению.

Суккуленты: ошибки и мудрость

Владелица суккулентов и кактусов педантична, всё делает по инструкции и обожает чистоту в доме. Ужиться с ней будет непросто — шаг влево или шаг вправо будет приравнен к попытке побега. Психологи считают, что кактусы и суккуленты нейтрализуют вспыльчивость хозяйки и помогают ей в конфликтных ситуациях включать разум и отключать эмоции.

Кактусы и суккуленты нейтрализуют вспыльчивость хозяйки и помогают ей в конфликтных ситуациях включать разум и отключать эмоции. Фото © Shutterstock

Считается, что цветущий кактус указывает на сильную натуру. У таких дам острый и сильный ум. В юности они делают много ошибок, но с возрастом становятся спокойнее и мудрее. Родные и друзья часто обращаются к ним за советами.

Спатифиллум: на первом месте семья

Если на подоконнике вашей потенциальной невесты стоит спатифиллум, значит, она мечтает о семье. Ведь это растение так и называют — "женское счастье". Вам повезло — на первое место ваша любимая будет ставить вас, детей и родных. Её не испугают трудности или нудный семейный быт. Владелица цветка знает, что со всем этим делать и как даже в серых буднях найти минуты радости. Завоевать её будет непросто, но результат стоит усилий. Такие дамы создают крепкие семьи.

Монстера: роскошь и эпатаж

Если в квартире вашей подруги поселилась монстера, значит, вы имеете дело с экстравагантной особой. Консерватизму в доме не место. Главное — это актуальность интерьера, роскошь и богатство. Владелицы такого крупного и сильного растения увлекаются театром, в жизни являются прекрасными актрисами и могут удивлять бесконечное количество раз. Всё у них не просто так, а напоказ, чтобы люди видели, какие они замечательные.

Женщина-монстера никогда не будет себе отказывать в нарядах и удовольствиях ради близких или друзей. При этом они умны, расчётливы, властны и прекрасно "читают" других людей. С ними сложно, но интересно.

Лимон: книги и постоянство

Любительницу лимонного дерева можно охарактеризовать как любознательную, романтичную и довольно скрытную особу. Фото © Shutterstock

Лимонное дерево говорит о том, что перед вами любознательная, романтичная и довольно скрытная особа. Она знает себе цену, никогда не будет мечтать о недостижимом и всегда будет стремиться к самообразованию. Обычно это самостоятельные, уравновешенные дамы, которые выбирают мужа долго и осмотрительно. В любви верны и к авантюрам не склонны. При этом всегда уверены в собственных силах и часто без особого труда добиваются желаемого.

Гибискус: творчество и пассивность

Этот крупный цветок, требующий много места, называют китайской розой. Любительницы гибискуса — творческие натуры. Они не торопятся жить, часто плывут по течению, наслаждаясь моментом. Ценят маленькие радости, например походы в лес, поездки на дачу, чаепития с родными.

Увы, себя они ценят мало — результаты их трудов кажутся им самим недостойными внимания. Очень часто эти женщины сравнивают себя с другими, не всегда это сравнение приносит им радость. Они не терпят по отношению к себе насилия и быстро встают на тропу войны.

Цикламен: стеснительность и гостеприимность

Цветок говорит о внутренней робости хозяйки и её гостеприимстве. Фото © Shutterstock

Если в доме есть цикламен, значит, вы имеете дело с внутренне робким человеком. Обычно такие барышни преодолевают природную робость к двадцати годам. Внешне она может проявляться в многолюдных компаниях или в экстремальных ситуациях. Любительница цикламена никогда не будет громко визжать или кричать, если испугается. Скорее обомрёт, остолбенеет и лишится речи. В быту эти женщины ценят достаток, любят много и вкусно готовить. Гости голодными от них точно не уйдут. К проблемам относятся философски: и это пройдёт. Но есть у владелицы цикламена свои недостатки. Они излишне консервативны и часто не доверяют свой внутренний мир даже очень близким людям.

Герань: практичность и ожидание дочерей

Цветок, набивший оскомину старшему поколению, в советские годы он стоял на каждом подоконнике. Сейчас это почти редкость. Считается, что герань помогает в семейной жизни. Её хозяйка домовита, остра на язычок и всегда найдёт выход из непростой ситуации. Обладательница герани не витает в облаках, всегда имеет собственный жизненный план и умеет достигать поставленной цели. Учёные уверяют, что герань повышает вероятность зачатия девочек.

Авторы Майя Новик