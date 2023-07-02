6 трагикомичных модных фетишей СССР, от которых всех воротит Оглавление Мохеровый шарф на голове Мужские рубашки в цветочек Что такое пальто-баллон Химическая завивка Мужские усы были на пике моды Брюки клёш На фоне всеобщего дефицита мода в СССР иногда делала такие выверты, что вспоминать о них можно только с ужасом и смехом. 111467 111467 Обложка. Кадр © "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай. Сценаристы: Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk.ru

Мохеровый шарф на голове

Этот выверт советской моды был распространён исключительно в провинции. Дело в том, что в 1970-х годах в моду вошли мохеровые шарфы. Своей популярностью они были обязаны происхождению: долгое время были исключительно импортными — их ввозили из Румынии, Италии, Австрии и даже из Шотландии. Провинциальные модницы начёсывали мохер специальными щётками-массажками, так что шерсть буквально вставала дыбом. Чем пушистей был шарф, тем более гордый вид имела девушка.

Шарфы носили не только на шее, но и на голове, как платок. А самые крутые модницы умудрялись ещё и завязывать его на голове, так что вид у них становился, по меткому выражению одного из тогдашних студентов, "как из бани вышла". Но модницам до завистников дела не было. Они гордо ходили с завязанными на голове импортными лохматыми шарфами в клеточку. Макушка, наверное, у них мёрзла, но они не признавались. Чего только не сделаешь, чтобы быть красивой!

Мужские рубашки в цветочек

В СССР вдруг стали шить мужские цветные приталенные батники. Каких их только не было: и в мелкий цветочек, и пёстрые! Фото © Tropasveta.ru / Анна Тропа

Эта мода вспыхнула в начале 1970-х годов. В СССР вдруг стали шить мужские цветные приталенные батники. Каких их только не было: и в мелкий цветочек, и пёстрые! Самые крутые модники носили даже рубашки с турецкими огурцами! Видок у них был ещё тот: цветная рубашка, усы, в обязательном порядке — лохматая шевелюра и брюки клёш. В спортзал при этом мало кто ходил, поэтому часто к весёленькому батнику и усам полагалось ещё и брюшко. Немудрено, что официальные власти смотрели на таких типчиков неодобрительно.

Что такое пальто-баллон

Эта мода появилась в конце 1980-х и быстро сошла на нет. Модельеры рекомендовали носить советской молодёжи пальто особой формы — снизу оно было на манжете, а длина была чуть выше колена. В свободной продаже таких пальто почти не было, и модницы просто перешивали свои старые длинные пальто, отрезая кусок ткани снизу и делая из него манжету. Особым шиком считались клетчатые пальто-баллоны. Внизу они были очень узкие и шли далеко не всем девушкам. К такому пальто полагалась зауженная юбка-карандаш или длинная юбка годе, но таких юбок в продаже не было, а всё остальное позорно собиралось складками. С джинсами пальто не смотрелось. Быть может, именно поэтому такая верхняя одежда была модной всего несколько лет.

Химическая завивка

Такие причёски из СССР стали символом безвкусицы и ужасного стиля. Кадр © "Карнавал". Режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы: Татьяна Лиознова, Анна Родионова / Kinopoisk.ru

Перманентная завивка во второй половине XX века стала "визитной карточкой" советских женщин за рубежом. Завивка и покраска волос хной. Перманент делали все: от доярок до директоров продбаз. Процесс был долгим и безжалостным для волос. Сначала отдельные пряди долго накручивали на тоненькие бигуди с резиночками, как можно сильнее натягивая волосы, затем заливали реагентом и сажали клиентку под горячий фен на 45 минут, затем всё смывали, заливали фиксатором и велели сидеть ещё минут двадцать. Затем всё снова смывали и прямо с мокрых волос стаскивали бигуди. Часто всё делали второпях, оставляя на бигуди целые пряди вырванных волос.

В общем, удовольствие было сомнительным. Зачем же тогда все советские женщины раз в полгода делали химзавивку? Объяснение одно: это было практично. Советская женщина была замотана работой и бытом и ухаживать за собой ей было некогда. А так: встала утром, причесалась, пошла на работу.

С другой стороны, причёски всех советских женщин от тридцати лет и старше были сделаны как под копирку. К пятидесяти годам химическая завивка окончательно портила волосы и завивать становилось уже нечего. Стоила ли овчинка выделки? Наверное, всё же нет.

Мужские усы были на пике моды

В начале 1980-х советские социологи провели опрос, каким советская девушка видит будущего мужа. Портрет оказался довольно неприглядным. Мужчина носил свитер, имел волнистые волосы средней длины (они закрывали уши) и был обладателем пышных усов.

Советским женщинам усы казались милыми и привлекательными. О вкусах спорить не принято, но нынешние бородачи всё же выглядят приятнее. Фото © ТАСС / Бушухин Валерий

В позднем СССР усы носили почти все мужчины. Многим они не шли, а у некоторых просто напоминали жирную гусеницу, поселившуюся под носом. Бр-р! Но советским женщинам всё это казалось милым и привлекательным. О вкусах спорить не принято, но нынешние бородачи всё же выглядят приятнее.

Брюки клёш

На самом деле клёш был непрактичным. Лучше всего это понимали девушки, следовавшие моде в 1970-х годах. Они жаловались на непрактичность клёшей: низ брюк быстро пачкался. Фото © ТАСС / Великжанин Виктор, Пушкарёв Альберт

Для юнцов из позднего СССР брюки, обшлага которых поднимали на деревенских улицах тучи пыли, казались последним писком западной моды. На самом деле клёш был непрактичным. Лучше всего это понимали девушки, следовавшие моде в 1970-х годах. Они жаловались на непрактичность клёшей: низ брюк быстро пачкался, в дождь намокал, на обшлага буквально налипали комки грязи и всё это приходилось тащить с собой в помещение. В те времена требования к аккуратности были повышенными и, конечно, девицы страдали от того, что выглядели неидеально. К тому же стиральных машинок-автоматов в те годы было мало, и всё это приходилось отстирывать руками. Быть может, именно поэтому стоило клёшам снова войти в моду, как вчерашние советские гражданки буквально застонали: "Опять! Опять эти клёши! Не хочу!" Да в общем-то, никто и не заставляет.

Авторы Александр Лаврентьев