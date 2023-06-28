Настоящая жуть: Почему тело актёра Джулиана Сэндса, сыгравшего Чернокнижника, нашли на ведьминской горе Что самый харизматичный исполнитель роли ведьмака думал о смерти и почему его уход был окутан завесой тайны. 28 июня, 15:24 Джулиан Сэндс. Обложка. Кадр © "Чернокнижник 2: Армагеддон" Режиссёр Энтони Хикокс, сценарист Сэм Бернард, Кевин Рок, Дэвид Туи / Kinopoisk.ru

Несмотря на то что дебют британского актёра состоялся в 1982 году в фильме "Частные лица на параде" (Privates on parade), в России его узнали только в 1989 году, когда вышел культовый фильм "Чернокнижник". Сам фильм и роковой красавчик Сэндс просто потрясали воображение советской молодёжи. Сэндс в фильме был само воплощение зла — прекрасное, холодное, нордическое лицо и незабываемая харизма. Все, кто видел фильм, уже давно не помнят лица и имена главных героев, но лицо Сэндса тогда запомнили все. Конечно, немалую толику хоррора добавили эффектные съёмки, но именно Джулиан Сэндс стал для русских зрителей классическим жутким ведьмаком, настоящим порождением ада.

Как Джулиан Сэндс сам предсказал свою смерть

Но в Америке он стал известным ещё в 1985 году после роли Джорджа Эмерсона в картине "Комната с видом", где сыграл страстного героя-любовника. Как оказалось, под ледяной внешностью пылают страсти.

Среди свежих работ актёра известной стала роль Гранта в фильме "Выживальщик" (The Survivalist) 2021 года, а последней ролью стала роль Руфуса в драме "Сенека: О создании землетрясений". Главную роль в фильме исполнял Джон Малкович, сыгравший в судьбе актёра заметную роль — именно он познакомил Джулиана с будущей женой — журналисткой Евгенией Читковец (Ситковец). Евгения — дочь знаменитой британской писательницы леди Кэролайн Блэквуд, дочери Бэзила Гамильтона, маркиза Дафферина. Пара растила трёх детей, и Джулиан старался не подпускать журналистов близко к родным. Впрочем, он как-то признался в интервью, что обои в его комнате выполнены в виде правого глаза его жены Евгении.

Актёр не раз заявлял, что его любимым местом являются горы. Он говорил о том, что мечтает покорить гору Макалу в Гималаях и что самое прекрасное утро, какое он может вообразить, — это холодное утро на горной вершине. Впрочем, он признавался, что именно в горах находится ближе всего к смерти. Самым ярким воспоминанием из походов для него стал снежный шторм в Андах, в который он попал с друзьями в начале 1990-х годов. Несколько человек тогда погибли, а сам Джулиан Сэндс был "в очень плохом состоянии". Ходить в горы он после этого не бросил, потому что считал, что только горные вершины способны изменить сознание человека. Близость смерти его не пугала.







В одном из последних интервью актёр сказал, что хочет, чтобы на его похоронах играла песня Get Happy музыканта Руфуса Уэйнрайта (Rufus Wainwright). По сути, он сам предсказал свою смерть. Ему было 65 лет.

Когда актёр таинственно исчез

Актёр Джулиан Сэндс пропал в горах ещё зимой. Сообщение о его исчезновении поступило в полицию округа Сан-Бернардино 13 января 2023 года в 7:30 утра. Актёр пропал во время восхождения на пик Болди (Baldy Bowl) в горах Сан-Габриэль в Южной Калифорнии.

Местный шериф не был удивлён такому повороту событий: уже несколько дней в горах бушевал шторм, и власти округа запретили туристам выходить на маршруты. Представитель местного департамента полиции Мара Родригес тогда заявила, что спасательные работы невозможны из-за непогоды и угрозы схода лавин.

Пик Болди зимой. Фото © Wikipedia / User2004

Джулиана Сэндса объявили пропавшим в пятницу, а в субботу спасатели уже свернули все работы. Позже актёра продолжили искать с помощью беспилотников, но это не принесло результатов. Когда непогода утихла, спасатели предприняли ещё одну попытку найти исчезнувшего Чернокнижника, но это не удалось. Казалось, горы поглотили героя. Но, быть может, он сам искал смерти? Ведь власти предупреждали об опасности.

После исчезновения Сэндса они даже оправдывались, что за последний месяц провели 14 спасательных операций, но двое альпинистов всё-таки погибли ещё до Сэндса. Джулиан Сэндс не мог об этом не знать. Однако своим главным врагом он всегда считал скуку. Что ж, он счастливо избежал её.

Где обнаружили тело Сэндса

25 июня в офис шерифа поступило сообщение, что группа туристов нашла на склоне Лысой горы скелетированные останки человека. Они были доставлены в офис коронера и идентифицированы. 27 июня актёра Сэндса признали мёртвым.

Почему Джулиана Сэндса долго не могли найти

Гора Baldy Bowl является трёхтысячником. У её подножия расположен горнолыжный курорт с подъёмниками. Температура зимой здесь редко опускается ниже -9 – -10 градусов, а летом достигает +30 градусов. Снег с неё давно сошёл.

Местные спасатели считают гору опасным местом — туристы недооценивают её. С 2020 года здесь погибло шесть человек. Зимой гора вдвойне опасней из-за обледеневших троп и лавин. Известно, что Сэндс выбрал самый сложный маршрут, длина которого составляла 30 километров.

Джулиан Сэндс. Фото © Getty Images / Marco Piraccini / Archivio Marco Piraccini / Mondadori Portfolio

Есть несколько версий случившегося. Возможно, альпиниста смело с тропы лавиной, возможно, он заблудился, а может быть, имело место стечение сразу нескольких факторов: актер мог получить травму. Коронер всё ещё выясняет причину смерти Сэндса. Чернокнижник умер как-то уж очень таинственно.

Авторы Александр Лаврентьев