Найденные в январе в горах Калифорнии останки принадлежат актёру Джулиану Сэндсу

Человеческие останки, найденные в горах Калифорнии в январе текущего года, принадлежат британскому актёру Джулиану Сэндсу. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Точная причина смерти 65-летнего актёра всё ещё устанавливается.

О пропаже Джулиана Сэндса было объявлено 13 января. Актёр отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, однако домой не вернулся. В итоге было проведено восемь поисково-спасательных операций. Последний раз поиски состоялись 17 июня.

65-летний актёр известен по ролям в фильмах "Покидая Лас-Вегас" (1995), "Тринадцать друзей Оушена" (2007) и сериалах "24 часа" (2001–2014), "Декстер" (2006–2013), "Готэм" (2014–2019).