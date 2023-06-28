Найденные в январе в горах Калифорнии останки принадлежат актёру Джулиану Сэндсу
Джулиан Сэндс. Обложка © Wikipedia
Человеческие останки, найденные в горах Калифорнии в январе текущего года, принадлежат британскому актёру Джулиану Сэндсу. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Точная причина смерти 65-летнего актёра всё ещё устанавливается.
О пропаже Джулиана Сэндса было объявлено 13 января. Актёр отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, однако домой не вернулся. В итоге было проведено восемь поисково-спасательных операций. Последний раз поиски состоялись 17 июня.
65-летний актёр известен по ролям в фильмах "Покидая Лас-Вегас" (1995), "Тринадцать друзей Оушена" (2007) и сериалах "24 часа" (2001–2014), "Декстер" (2006–2013), "Готэм" (2014–2019).
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