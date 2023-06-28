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27 июня, 22:28

Найденные в январе в горах Калифорнии останки принадлежат актёру Джулиану Сэндсу

<p>Джулиан Сэндс. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JulianSandsJune2011.jpg#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:JulianSandsJune2011.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Джулиан Сэндс. Обложка © Wikipedia

Человеческие останки, найденные в горах Калифорнии в январе текущего года, принадлежат британскому актёру Джулиану Сэндсу. Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Точная причина смерти 65-летнего актёра всё ещё устанавливается.

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О пропаже Джулиана Сэндса было объявлено 13 января. Актёр отправился на пешую прогулку в районе Маунт-Болди, однако домой не вернулся. В итоге было проведено восемь поисково-спасательных операций. Последний раз поиски состоялись 17 июня.

65-летний актёр известен по ролям в фильмах "Покидая Лас-Вегас" (1995), "Тринадцать друзей Оушена" (2007) и сериалах "24 часа" (2001–2014), "Декстер" (2006–2013), "Готэм" (2014–2019).

Ранее в 94 года от рака лёгких скончался актёр из "Титаника" Лью Палтер. В легендарной картине Палтер сыграл роль владельца универмага Macy's Исидора Штрауса, который погиб на судне вместе с супругой Идой.

Юлия Коновалова
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