Умер женатый на россиянке актёр из "Санта-Барбары" Николас Костер

В больнице штата Флорида, США, на 89-м году жизни скончался актёр Николас Костер. Об этом сообщила в соцсетях его дочь Диннин.

Николас Костер родился 3 декабря 1933 года в Лондоне, но всё детство провёл в США. Уже на рассвете кинокарьеры ему удалось поработать с такой звездой, как Элизабет Тейлор. Но зрители запомнили актёра по роли Лайонела Локриджа в легендарной мыльной опере "Санта-Барбара".

Также актёр снимался в популярных сериалах "Беверли-Хиллз 90210", "Война миров", "Звёздный путь: Следующее поколение", "Закон и порядок", "Молодой Папа" и других.

Американец был женат несколько раз, и от первых двух браков у него остались две дочери и сын. В 2010 году звезда "Санта-Барбары" познакомился по переписке с 36-летней россиянкой Еленой Бородулиной, и уже через три года пара заключила брак.