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22 июня, 13:02

Умер актёр из сериалов "Лесник" и "Тихая охота" Борис Халисов

<p>Актёр Борис Халисов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kazaciyteatr/844" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kazaciyteatr</a></p>

Актёр Борис Халисов. Обложка © t.me / kazaciyteatr

В возрасте 82 лет от тяжёлой и продолжительной болезни умер актёр сериалов "Тихая охота" и "Лесник" Борис Халисов. Печальное известие сообщили в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре.

"В каждой своей роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

Халисов окончил ГИТИС в 1967 году, но на сцене и в кино он появлялся уже с 1962 года. Артист служил в Московском театре художественной публицистики, в театре "Русский дом", Рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре, Бугульминском драматическом театре и в Волгоградском казачьем театре, где также выступает его дочь, актриса Ольга Халисова.

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Ирина Фальке
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