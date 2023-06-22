Умер актёр из сериалов "Лесник" и "Тихая охота" Борис Халисов

В возрасте 82 лет от тяжёлой и продолжительной болезни умер актёр сериалов "Тихая охота" и "Лесник" Борис Халисов. Печальное известие сообщили в Волгоградском музыкально-драматическом казачьем театре.

"В каждой своей роли Борис Георгиевич был обаятельным, убедительным, многогранным. Будучи неравнодушным, отзывчивым человеком, он привносил в эту жизнь веру в лучшее", — говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале.

Халисов окончил ГИТИС в 1967 году, но на сцене и в кино он появлялся уже с 1962 года. Артист служил в Московском театре художественной публицистики, в театре "Русский дом", Рязанском ТЮЗе, Волгоградском драматическом театре, Бугульминском драматическом театре и в Волгоградском казачьем театре, где также выступает его дочь, актриса Ольга Халисова.