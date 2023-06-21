В Петербурге на 37-м году жизни умер актёр Михаил Ложкин

В Санкт-Петербурге на 37-м году жизни скончался актёр театра и кино Михаил Ложкин. Об этом информировал Большой театр кукол в соцсети "ВКонтакте".

"Умер Михаил Ложкин. Наш любимый друг, наш артист, наш гений. Мы не находим слов и не можем поверить. Мы знаем, что вы захотите попрощаться с Мишенькой, но мы пока не знаем когда. Сообщим позже, а сейчас помолчим. Наши сердца разбиты", — говорится в сообщении.

Ложкин в 2011 году окончил факультет театра кукол СПбГАТИ и начал работать в Большом театре кукол. Кроме того, он участвовал в театральных постановках Karlsson Haus и "Такого театра". В 2014 году получил Молодёжную премию Санкт-Петербурга в области художественного творчества, в 2019 году завоевал Высшую театральную премию Петербурга "Золотой софит" в номинации "Лучший актёрский ансамбль", являлся номинантом и лауреатом и других премий. Также снимался в сериалах "Ада", "Великолепная пятёрка", "Реализация", "Анонимный детектив", "Невский. Проверка на прочность". У него остались жена и маленький сын.