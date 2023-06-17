В возрасте 50 лет умер актёр из сериала "Кухня"
Актёр из сериалов "Кухня" и "След" Дмитрий Сапронов умер в возрасте 50 лет
Через месяц, 19 июля, артисту бы исполнился 51 год. Обложка © VK / Дмитрий Сапронов
Российский актёр Дмитрий Сапронов, известный по работе в сериалах "След" и "Кухня" умер в возрасте 50 лет. Об этом сообщают близкие артиста на его странице в соцсетях.
Согласно их информации, прощание состоится 18 июня в 10:30 в Москве на улице Будайской, дом 2, строение 13. Причины столь ранней смерти Сапронова не раскрываются.
Дмитрий Сапронов родился 19 июля в 1972 году. Он окончил актёрское отделение Ростовского филиала Санкт-Петербургского университета культуры и искусства. В сериалах он начал сниматься с 2010 года. В эпизодических ролях Сапронов участвовал в таких проектах, как "Кухня", "След", "Истребители", "Дело чести" и ряде других.
Ранее Лайф писал, что умер французский аристократ и бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом главного героя фильма "1 + 1". Об этом сообщили режиссёры картины Эрик Толедано и Оливье Накаш.