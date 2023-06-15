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15 июня, 10:00

Умерла средняя из легендарных сестёр-официанток из "Карнавальной ночи"

На 91-м году жизни скончалась актриса из "Карнавальной ночи" Евгения Шмелёва

<p>Актриса Евгения Шмелёва. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/and_malakhov/427" target="_blank" rel="noopener noreferrer">and_malakhov </a></p>

Актриса Евгения Шмелёва. Обложка © t.me / and_malakhov

Советская актриса Евгения Шмелёва, исполнившая с сёстрами хит "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь", скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Кадр из к/ф "Карнавальная ночь". Скриншот © t.me / and_malakhov

Кадр из к/ф "Карнавальная ночь". Скриншот © t.me / and_malakhov

"Несколько месяцев назад Евгения (ей было 90 лет), Валентина (92 года) и Ольга (89 лет) были в гостях у меня на программе. Очень грустная новость", — написал Малахов.

Ведущий отметил, что Эльдар Рязанов пригласил сестёр Шмелёвых в кинокартину как уже состоявшихся звёзд. На тот момент Людмила Гурченко была только начинающей артисткой.

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Умер создатель Человека-паука и Росомахи

Ранее в возрасте 89 лет умер автор романа "Старикам тут не место" Кормак Маккарти. Эта книга была экранизирована в 2007 году и получила четыре награды кинопремии "Оскар", в частности в номинации "Лучший фильм".

Ирина Фальке
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