Умерла средняя из легендарных сестёр-официанток из "Карнавальной ночи"

Советская актриса Евгения Шмелёва, исполнившая с сёстрами хит "Таня-Танечка" в фильме "Карнавальная ночь", скончалась в возрасте 90 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов.

Кадр из к/ф "Карнавальная ночь". Скриншот © t.me / and_malakhov

"Несколько месяцев назад Евгения (ей было 90 лет), Валентина (92 года) и Ольга (89 лет) были в гостях у меня на программе. Очень грустная новость", — написал Малахов.

Ведущий отметил, что Эльдар Рязанов пригласил сестёр Шмелёвых в кинокартину как уже состоявшихся звёзд. На тот момент Людмила Гурченко была только начинающей артисткой.