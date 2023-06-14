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14 июня, 12:42

Умер создатель Человека-паука и Росомахи

The Hollywood Reporter: Художник Джон Ромита скончался, ему было 93 года

<p>Обложка © Getty Images / Marc Stamas</p>

Обложка © Getty Images / Marc Stamas

Художник Джон Ромита умер в возрасте 93 лет, сообщил The Hollywood Reporter.

Джон Ромита — один из художников, которые создали самых культовых героев вселенной комиксов Marvel — Человека-паука, Росомаху, Карателя и Мэри Джейн Уотсон.

Сын художника рассказал, что тот умер во сне.

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Юрий Лысенко
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