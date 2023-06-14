Умер создатель Человека-паука и Росомахи

Художник Джон Ромита умер в возрасте 93 лет, сообщил The Hollywood Reporter.

Джон Ромита — один из художников, которые создали самых культовых героев вселенной комиксов Marvel — Человека-паука, Росомаху, Карателя и Мэри Джейн Уотсон.

Сын художника рассказал, что тот умер во сне.