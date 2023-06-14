Умер создатель Человека-паука и Росомахи
The Hollywood Reporter: Художник Джон Ромита скончался, ему было 93 года
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Художник Джон Ромита умер в возрасте 93 лет, сообщил The Hollywood Reporter.
Джон Ромита — один из художников, которые создали самых культовых героев вселенной комиксов Marvel — Человека-паука, Росомаху, Карателя и Мэри Джейн Уотсон.
Сын художника рассказал, что тот умер во сне.
В мае стало известно, что студия Marvel утвердила решение о начале съёмок фильма "Фантастическая четвёрка". Они начнутся в январе 2024 года.