Актёру из "Династии" предложили стать супергером Marvel через постель

Американский актёр Мэттью Лоуренс, снявшийся в сериале "Династия", заявил, что не получил роль в новом фильме Marvel из-за отказа раздеваться перед известным режиссёром. По его словам, такие "пробы" проходили в отеле и в итоге превратились в домогательства. Об этом Лоуренс рассказал в подкасте Brotherly Love.

"Однажды зашёл в комнату в отеле и увидел уважаемого оскароносного режиссёра в халате. Я не мог поверить своим глазам. Он попросил меня раздеться и сказал, что сделает мои снимки на полароид", — поделился 43-летний артист.

После этого режиссёр, чьё имя не называется, сказал Лоуренсу, что актёр получит роль, если сделает некоторые вещи сексуального характера. Это не понравилось Лоуренсу, и он ушёл из номера, после чего расстался с агентством, которое организовало такие пробы. Мэттью возмутился двойными стандартами в Голливуде. По его словам, когда женщины рассказывают о харассменте, им сочувствуют, а мужчин в таком случае высмеивают.