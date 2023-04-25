Харассмент и властность: Бывший окулист Навального рассказала о домогательствах со стороны блогера

Осуждённый блогер Алексей Навальный домогался своего бывшего окулиста, председателя профсоюза "Альянс врачей"* Анастасии Васильевой. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Манчурову, видео опубликовано на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

"Всякое возможно, какие-то симпатии, конечно, были. Роман, наверно был, когда... ты хочешь вылечить ему глаз, хочешь сделать ему хорошее зрение. А он это воспринимает совершенно по-другому, как будто это моё личное желание ему как мужчине помочь. Возникает ощущение, что у него есть какое-то право на меня как женщину", — рассказала она.

Отвечая на вопрос про харассмент, Васильева назвала Навального одним из тех мужчин, которым "надо вынь да положь". Блогер, по её словам, — властный, авторитарный, не терпящий возражений, готовый добиваться целей любыми способами.

"У него, на мой взгляд, три главные мотивации — это прежде всего власть, еда и секс, насколько я его вижу как врач... Иногда он может быть очень груб, иногда совершенно другой характер за закрытыми дверями", — подчеркнула врач.

Она добавила, что изначально Навальный был инициатором сексуальных действий. В результате между ним и Васильевой возникла симпатия, появился другой уровень отношений. И в этот момент она поверила ему, стала "делать всё возможное, чтобы ему помогать".

Кроме того, Васильева поделилась, что в блогере уживаются две личности: в обществе он себя позиционирует идеальным семьянином, а за закрытыми дверями в нём просыпаются "суперошеломительная наглость и какая-то вседозволенность". И, даже если Навальный понимал, что ведёт себя не очень хорошо, чувства были выше понимания, чем это может кончиться.

"Человек должен быть, а не казаться, лидер не может так себя вести, это неправильно... Мне кажется, что нравственность должна быть на первом месте. Когда-то он мне говорил, что... нравственность, "мне это не важно, что это такое", — поделилась Васильева.

Напомним, что в марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также за неуважение к судье, которая вела процесс об оскорблении ветерана.