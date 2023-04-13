Песков сообщил, что в Кремле не следят за новостями о самочувствии Навального

Кремль не следит за ситуацией вокруг осуждённого блогера Алексея Навального, в том числе за новостями о его самочувствии. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы не следим, не имеем такой возможности", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что речь идёт "о заключённом, человеке, который отбывает срок наказания". Вопросы о его судьбе представитель Кремля рекомендовал адресовать во ФСИН.