КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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13 апреля, 10:13

Песков сообщил, что в Кремле не следят за новостями о самочувствии Навального

Кремль не следит за ситуацией вокруг осуждённого блогера Алексея Навального, в том числе за новостями о его самочувствии. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, мы не следим, не имеем такой возможности", — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что речь идёт "о заключённом, человеке, который отбывает срок наказания". Вопросы о его судьбе представитель Кремля рекомендовал адресовать во ФСИН.

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Напомним, что в марте 2022 года Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по новому делу о мошенничестве в особо крупном размере, а также за неуважение к судье, которая вела процесс об оскорблении ветерана.

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ТАСС / Владимир Гердо

Александр Юнашев
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