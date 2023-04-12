Больше десятка женщин обвинили Депардье в сексуальных домогательствах

Больше десяти женщин обвинили актёра Жерара Депардье в том, что он на протяжении с 2004 года по 2022-й домогался их. Расследование на эту тему провело французское онлайн-издание Mediapart.

"В дополнение к жалобе [от 2018 года танцовщицы] Шарлотты Арно мы собрали показания 13 женщин, утверждающих, что они страдали от неуместных сексуальных жестов или предложений со стороны известного актёра разной степени серьёзности", — говорится в публикации.

Все эти эпизоды происходили на съёмочных площадках 11 фильмов и сериалов. Трое из пострадавших дали показания в суде, не подавая иска к Депардье. Другие и вовсе пообщались с журналистами Mediapart анонимно. Одна из предполагаемых потерпевших — актриса Сара Брукс — поделилась, что эпизоды сексуального характера происходили прямо на глазах у съёмочной группы, но никто не реагировал. Она жаловалась директору по кастингу, но это было бесполезно. Сам Депардье комментировать расследование отказался, но адвокаты отрицают все обвинения, отмечая, что многие из них "касаются очень субъективных оценок и моральных суждений".

"Формально он (Жерар Депардье. — Прим. Лайфа) отрицает все обвинения, которые могут подпадать под уголовное законодательство", — заявили адвокаты актёра.