Студия Marvel утвердила сроки начала съёмок "Фантастической четвёрки"
Comic Book: Съёмки "Фантастической четвёрки" начнутся в январе 2024 года
Утверждены сроки начала съёмок перезагрузки "Фантастической четвёрки". Они намечены на январь следующего года. Об этом пишет канадский веб-сайт Comic Book.
Также портал сообщает, что Marvel Studios планирует снимать "Фантастическую четвёрку" в Лондоне. Режиссёром станет Мэтт Шекман, в фильме примут участие сценаристы Джефф Каплан, Йен Спрингер и Джош Фридман. Выход фильма запланирован на 2025 год.
Ранее Лайф писал о том, что американский актёр Мэттью Лоуренс, снявшийся в сериале "Династия", заявил, что не получил роль в новом фильме Marvel из-за отказа раздеваться перед известным режиссёром.