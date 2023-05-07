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7 мая, 01:05

Студия Marvel утвердила сроки начала съёмок "Фантастической четвёрки"

Comic Book: Съёмки "Фантастической четвёрки" начнутся в январе 2024 года

Утверждены сроки начала съёмок перезагрузки "Фантастической четвёрки". Они намечены на январь следующего года. Об этом пишет канадский веб-сайт Comic Book.

Также портал сообщает, что Marvel Studios планирует снимать "Фантастическую четвёрку" в Лондоне. Режиссёром станет Мэтт Шекман, в фильме примут участие сценаристы Джефф Каплан, Йен Спрингер и Джош Фридман. Выход фильма запланирован на 2025 год.

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Ранее Лайф писал о том, что американский актёр Мэттью Лоуренс, снявшийся в сериале "Династия", заявил, что не получил роль в новом фильме Marvel из-за отказа раздеваться перед известным режиссёром.

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"Кинопоиск"

Арина Родионова
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