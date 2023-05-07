Студия Marvel утвердила сроки начала съёмок "Фантастической четвёрки"

Утверждены сроки начала съёмок перезагрузки "Фантастической четвёрки". Они намечены на январь следующего года. Об этом пишет канадский веб-сайт Comic Book.

Также портал сообщает, что Marvel Studios планирует снимать "Фантастическую четвёрку" в Лондоне. Режиссёром станет Мэтт Шекман, в фильме примут участие сценаристы Джефф Каплан, Йен Спрингер и Джош Фридман. Выход фильма запланирован на 2025 год.