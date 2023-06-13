Автор романа "Старикам тут не место" Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет

Писатель и лауреат Пулитцеровской премии Кормак Маккарти умер в возрасте 89 лет. По данным портала Deadline, автор известного романа "Старикам тут не место" скончался от естественных причин в своём доме.

Маккарти написал множество популярных произведений. Одним из самых известных является роман "Старикам тут не место". Книга была экранизирована в 2007 году и получила четыре награды кинопремии "Оскар", в частности, в номинации "Лучший фильм".

За роман "Дорога" писатель был удостоен Пулитцеровской премии, а книга "Кровавый меридиан" была внесена в список "100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923-го по 2005 год" по версии журнала Time.