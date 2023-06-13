На 72-м году жизни трагически погиб актёр Трит Уильямс

Американский актёр и режиссёр Трит Уильямс трагически погиб в возрасте 71 года в американском штате Вермонт. Как сообщает Daily Mail, звезду киноленты "Волосы" сбил автомобиль.

По данным газеты, роковая авария произошла недалеко от Дорсета в штате Вермонт. Водитель автомобиля во время поворота не видел Уильямса, который ехал на мотоцикле, и сбил его. Пострадавшего актёра вертолётом доставили в госпиталь, однако спасти его не удалось.

За час до трагедии актёр опубликовал фото снимка стриженого газона со своего ранчо. Представители Уильямса признались, что не могут поверить в случившееся.

Трит Уильямс является обладателем трёх статуэток "Золотой глобус". Одной из самых популярных его картин является фильм "Волосы" (1979), снятый по одноимённому мюзиклу об эпохе хиппи. Актёр запомнился зрителям по ролям в сериале "Байки из склепа" (1989), "Принц города" (1981), "Однажды в Америке" (1984) и "127 часов" (2010).