Актёр из сериала "Во все тяжкие" Майк Батайе умер в возрасте 52 лет

Американский актёр и комик Майк Батайе, исполнивший роль менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante Денниса Марковски в сериале "Во все тяжкие", умер на 53-м году жизни. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на заявление семьи.

"С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сёстры сообщаем о кончине нашего дорогого брата", — сообщили родственники артиста.

Смерть Батайе наступила во сне от сердечного приступа 1 июня. Он находился у себя дома в Мичигане.

Помимо игры в драме "Во все тяжкие" Батайе также исполнял роли в сериалах "В Филадельфии всегда солнечно" и "Батл Крик".