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10 июня, 02:12

Актёр из сериала "Во все тяжкие" Майк Батайе умер в возрасте 52 лет

<p>Майк Батайе. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/name/1106447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кин</a><a href="https://www.kinopoisk.ru/name/1106447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">опо</a><a href="https://www.kinopoisk.ru/name/1106447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">иск"</a></p>

Майк Батайе. Обложка © "Кинопоиск"

Американский актёр и комик Майк Батайе, исполнивший роль менеджера промышленной прачечной Lavanderia Brilliante Денниса Марковски в сериале "Во все тяжкие", умер на 53-м году жизни. Об этом пишет издание Variety со ссылкой на заявление семьи.

"С большой грустью и тяжестью на сердце я и мои сёстры сообщаем о кончине нашего дорогого брата", — сообщили родственники артиста.

Смерть Батайе наступила во сне от сердечного приступа 1 июня. Он находился у себя дома в Мичигане.

Умер актёр-карлик Миранов, известный по клипу Киркорова

Умер актёр-карлик Миранов, известный по клипу Киркорова

Помимо игры в драме "Во все тяжкие" Батайе также исполнял роли в сериалах "В Филадельфии всегда солнечно" и "Батл Крик".

Ранее Лайф писал, что на 84-м году жизни скончалась известная бразильская певица и обладательницы "Грэмми" Аструд Жилберту. Она обрела известность благодаря The Girl from Ipanema, последний её музыкальный альбом появился в 2002 году.

Юлия Коновалова
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