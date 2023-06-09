Умер актёр-карлик Миранов, известный по клипу Киркорова

На 43-м году жизни умер актёр театра и кино Алексей Миранов, известный, в частности, по своей роли в клипе на песню Филиппа Киркорова "Диско-партизаны". Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник.

"Алексей Вячеславович скончался 8 июня в Москве. О смерти сообщил его сын", — рассказал он.

Миранов, страдавший дварфизмом (карликовостью), служил в Театре наций, участвовал в постановке "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова и Алексея Саморядова. Также актёр снялся в одном из клипов группы Louna.