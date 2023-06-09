Регион

Уведомления отключены

9 июня, 14:29

Умер актёр-карлик Миранов, известный по клипу Киркорова

Актёр с дварфизмом Алексей Миранов умер на 43-м году жизни

<p>Алексей Миранов за работой. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/id137419854?z=photo137419854_456239064/album137419854_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Миранов</a></p>

Алексей Миранов за работой. Обложка © VK / Алексей Миранов

На 43-м году жизни умер актёр театра и кино Алексей Миранов, известный, в частности, по своей роли в клипе на песню Филиппа Киркорова "Диско-партизаны". Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на источник.

"Алексей Вячеславович скончался 8 июня в Москве. О смерти сообщил его сын", — рассказал он.

Миранов, страдавший дварфизмом (карликовостью), служил в Театре наций, участвовал в постановке "Сказка про последнего ангела" по произведениям Романа Михайлова и Алексея Саморядова. Также актёр снялся в одном из клипов группы Louna.

Умерла актриса из сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Умерла актриса из сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Ранее стало известно о смерти на 84-м году жизни известной бразильской певицы и обладательницы "Грэмми" Аструд Жилберту. Она обрела известность благодаря The Girl from Ipanema, последний её альбом вышел в 2002 году.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров