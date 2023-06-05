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5 июня, 19:26

Умерла актриса из сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Латвийская актриса Лилита Озолиня умерла в возрасте 75 лет

<p>Латвийская актриса Лилита Озолиня. Обложка © ТАСС / У. Паже</p>

Латвийская актриса Лилита Озолиня. Обложка © ТАСС / У. Паже

Советская и латышская актриса театра и кино, заслуженная артистка Латвийской ССР Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет. Об этом заявили в пресс-службе театра "Дайлес", в котором она работала с 1966 года.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня. Её талант и ум формировали театр более полувека. Лилита была легендой театра", — сказано в сообщении.

Озолиня родилась в Риге в 1947 году. Популярность в СССР ей принесла роль Марты в известном сериале "Долгая дорога в дюнах", снятом в 1980 году. Зрители также запомнили её по работам в фильмах "Когда дождь и ветер стучат в окно", "За поворотом — поворот", а также "Лучи в стекле".

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Никита Осипов
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