Умерла актриса из сериала "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Советская и латышская актриса театра и кино, заслуженная артистка Латвийской ССР Лилита Озолиня скончалась в возрасте 75 лет. Об этом заявили в пресс-службе театра "Дайлес", в котором она работала с 1966 года.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 июня неожиданно скончалась Лилита Озолиня. Её талант и ум формировали театр более полувека. Лилита была легендой театра", — сказано в сообщении.

Озолиня родилась в Риге в 1947 году. Популярность в СССР ей принесла роль Марты в известном сериале "Долгая дорога в дюнах", снятом в 1980 году. Зрители также запомнили её по работам в фильмах "Когда дождь и ветер стучат в окно", "За поворотом — поворот", а также "Лучи в стекле".