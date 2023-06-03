Умерла сонграйтер и обладатель "Грэмми" Синтия Вайль

На 83-м году жизни скончалась Синтия Вайль — сонграйтер (автор песен) и двухкратный лауреат премии "Грэмми". Некролог разместил журнал Rolling Stone.

Вайль пришла в музыкальное издательство во второй половине прошлого столетия и быстро стала известна благодаря своим песням, обличающим классовую систему американского общества. Позже работала в соавторстве с мужем Барри Манном: она сочиняла тексты, а он — музыку. Например, вместе они написали You've Lost That Lovin' Feelin' — самую часто звучавшую в эфире в XX веке песню.

Они создавали композиции для Долли Партон, Аарона Невилла (The Neville Brothers), Джеймса Ингрэма и других известных исполнителей. В 1987 году оба были приняты в Зал славы авторов песен и получили две премии "Грэмми" за Somewhere Out There.