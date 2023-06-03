Умер Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом главного героя фильма "1+1"
Филипп Поццо ди Борго. Обложка © rts.ch
В возрасте 72 лет ушёл из жизни французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом главного героя фильма "1+1". Информацию об этом разместила газета Le Monde, ссылаясь на режиссёров картины Эрика Толедано и Оливье Накаша.
"Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека". Его юмора и интеллекта будет не хватать", — приводит издание слова режиссёров.
Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года в семье, принадлежащей к корсиканскому дворянскому роду. Будучи сыном герцога, он рос в комфорте и достатке, получил блестящее образование, женился, у него был фешенебельный отель и отличная работа: он управлял винодельческим домом Champagne Pommery. Однако увлёкся парапланами, и в 1993 году с ним произошёл несчастный случай, в результате которого аристократ остался парализованным. Позже он нанял работника, чтобы тот ухаживал за ним и его женой, у которой был рак. Их сотрудничество длилось десять лет и закончилось, когда оба женились. Ди Борго переехал ко второй жене, но общение друзей не прекратилось. Каждый из них написал об этом книгу.
История жизни Филиппа Поццо ди Борго и его работника легла в основу фильма "1+1" с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. Фильм стал очень популярным во всём мире, кассовые сборы составили 416 миллионов евро при бюджете в 9,5 миллиона.
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