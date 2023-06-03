Умер Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом главного героя фильма "1+1"

Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года в семье, принадлежащей к корсиканскому дворянскому роду. Будучи сыном герцога, он рос в комфорте и достатке, получил блестящее образование, женился, у него был фешенебельный отель и отличная работа: он управлял винодельческим домом Champagne Pommery. Однако увлёкся парапланами, и в 1993 году с ним произошёл несчастный случай, в результате которого аристократ остался парализованным. Позже он нанял работника, чтобы тот ухаживал за ним и его женой, у которой был рак. Их сотрудничество длилось десять лет и закончилось, когда оба женились. Ди Борго переехал ко второй жене, но общение друзей не прекратилось. Каждый из них написал об этом книгу.