Призёрша ЧМ по джиу-джитсу француженка Бади умерла от остановки сердца

Француженка серебряный призёр чемпионата мира 2022 года по джиу-джитсу Сандра Бади умерла в возрасте 31 года. Об этом сообщил портал Inside the Games со ссылкой на клуб Soumoulou, который представлял спортсменку.

Причиной смерти стала остановка сердца. Клуб боевого искусства принёс родственникам и друзьям Бади соболезнования и пообещал оказать всевозможную поддержку семье. В центре подчеркнули, что уход спортсменки из жизни "оставил огромную пустоту".

В её активе ещё есть две бронзовые награды в личных дисциплинах и одна золотая — в командных соревнования. Вместе с тем Бади дважды была серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы.