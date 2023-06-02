Призёрша ЧМ по джиу-джитсу француженка Бади умерла от остановки сердца
Серебряный призёр чемпионата мира по джиу-джитсу Сандра Бади умерла в 31 год
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Француженка серебряный призёр чемпионата мира 2022 года по джиу-джитсу Сандра Бади умерла в возрасте 31 года. Об этом сообщил портал Inside the Games со ссылкой на клуб Soumoulou, который представлял спортсменку.
Причиной смерти стала остановка сердца. Клуб боевого искусства принёс родственникам и друзьям Бади соболезнования и пообещал оказать всевозможную поддержку семье. В центре подчеркнули, что уход спортсменки из жизни "оставил огромную пустоту".
В её активе ещё есть две бронзовые награды в личных дисциплинах и одна золотая — в командных соревнования. Вместе с тем Бади дважды была серебряным и бронзовым призёром чемпионатов Европы.
Ранее Лайф писал, что олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев скончался на 58-м году жизни. Спортсмен выступал за волгоградский "Каустик", испанский "Атлетико", немецкие "Альтенхаген-Хепен" и "Гросс-Герау", а также швейцарский "Зур".