Знаменитый гандболист Васильев скончался в возрасте 57 лет

Знаменитый гандболист и олимпийский чемпион 1992 года Игорь Васильев скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

"В пятницу, 26 мая, на 58-м году жизни скончался знаменитый гандболист, бывший правый полусредний сборной России, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Васильев", — говорится в сообщении.

Спортсмен выступал за волгоградский "Каустик", испанский "Атлетико", немецкие "Альтенхаген-Хепен" и "Гросс-Герау", а также швейцарский "Зур". Карьеру Васильев завершил в 2000 году. Помимо золотой олимпийской медали он выигрывал чемпионат мира в 1993 году и чемпионат России в сезоне 1995/96.