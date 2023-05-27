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27 мая, 05:49

Знаменитый гандболист Васильев скончался в возрасте 57 лет

Олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев скончался на 58-м году жизни

<p>Олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев. Обложка © <a href="https://rushandball.ru/publications/28307/ne-stalo-igorya-vasileva" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация гандбола России</a></p>

Олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев. Обложка © Федерация гандбола России

Знаменитый гандболист и олимпийский чемпион 1992 года Игорь Васильев скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации гандбола России.

"В пятницу, 26 мая, на 58-м году жизни скончался знаменитый гандболист, бывший правый полусредний сборной России, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Васильев", говорится в сообщении.

Спортсмен выступал за волгоградский "Каустик", испанский "Атлетико", немецкие "Альтенхаген-Хепен" и "Гросс-Герау", а также швейцарский "Зур". Карьеру Васильев завершил в 2000 году. Помимо золотой олимпийской медали он выигрывал чемпионат мира в 1993 году и чемпионат России в сезоне 1995/96.

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Ранее Лайф сообщал, что чемпион России по хоккею Евгений Хацей умер в возрасте 46 лет. Золотую медаль он завоевал в составе омского "Авангарда" в 2004 году.

Никита Никонов
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