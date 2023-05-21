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21 мая, 10:46
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Умер легендарный каскадёр из сериала "Улицы разбитых фонарей"

Умер каскадёр из сериала "Улицы разбитых фонарей" Олег Василюк

<p>Олег Василюк. Обложка © "Макар-следопыт", режиссёр Николай Ковальский, сценарист Анатолий Козак, Kino-teatr.ru</p>

Олег Василюк. Обложка © "Макар-следопыт", режиссёр Николай Ковальский, сценарист Анатолий Козак, Kino-teatr.ru

На 79-м году жизни умер знаменитый каскадёр, актёр и постановщик трюков Олег Василюк, особенно запомнившийся зрителю по работе в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Агент национальной безопасности". Об этом сообщил его коллега Олег Корытин, знакомый с ним с 1974 года.

"Очень, очень замечательный каскадёр и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушёл от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход", рассказал он ТАСС.

Умерший, по словам Корытина, говорил, что "трюковая работа в кино — это не про то, кто выше заберётся или дальше прыгнет". Вместе они работали как исполнители трюков, после чего их пути разошлись.

Кроме того, Василюк играл Тони Рэйни в фильме "Похищение скакуна", Колю в кинокартине "Хлеб, золото, наган", Хантера в советском сериале "Остров сокровищ" и других проектах. В качестве каскадёра и постановщика трюков он внёс вклад в "Звезду пленительного счастья", "Легенду о Тиле", "Труффальдино из Бергамо" и "Д'Артаньяна и трёх мушкетёров".

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Матвей Константинов
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