Тело российского актёра Сергея Дрейдена привезут из Финляндии
Родственники Дрейдена получили документы на вывоз тела актёра из Финляндии
Сергей Дрейден. Фото © TACC / Антон Тушин
Родственники скончавшегося в Финляндии российского актёра Сергея Дрейдена наконец-то смогли получить необходимые документы, чтобы вывезти его тело в Россию. Об этом сообщил исполнительный директор и ответственный секретарь Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян. Он подтвердил, что близкие артиста действительно не могли вывезти тело артиста из-за бюрократических проволочек.
"Долго не могли получить нужные документы. Но сейчас уже всё в порядке. Все необходимые справки получены", — сказал Бабаян в беседе с газетой "Петербургский дневник".
Как уже писал Лайф, Сергей Дрейден скончался 8 мая в возрасте 81 года. Актёр был дважды награждён одной из главных российских театральных премий — "Золотая маска", трижды — "Золотым софитом". Также он являлся лауреатом премии "Ника". Точная причина смерти артиста до сих пор не сообщается.