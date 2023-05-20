Тело российского актёра Сергея Дрейдена привезут из Финляндии

Родственники скончавшегося в Финляндии российского актёра Сергея Дрейдена наконец-то смогли получить необходимые документы, чтобы вывезти его тело в Россию. Об этом сообщил исполнительный директор и ответственный секретарь Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян. Он подтвердил, что близкие артиста действительно не могли вывезти тело артиста из-за бюрократических проволочек.

"Долго не могли получить нужные документы. Но сейчас уже всё в порядке. Все необходимые справки получены", — сказал Бабаян в беседе с газетой "Петербургский дневник".