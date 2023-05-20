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20 мая, 15:55

Тело российского актёра Сергея Дрейдена привезут из Финляндии

Родственники Дрейдена получили документы на вывоз тела актёра из Финляндии

<p>Сергей Дрейден. Фото © TACC / Антон Тушин</p>

Сергей Дрейден. Фото © TACC / Антон Тушин

Родственники скончавшегося в Финляндии российского актёра Сергея Дрейдена наконец-то смогли получить необходимые документы, чтобы вывезти его тело в Россию. Об этом сообщил исполнительный директор и ответственный секретарь Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян. Он подтвердил, что близкие артиста действительно не могли вывезти тело артиста из-за бюрократических проволочек.

"Долго не могли получить нужные документы. Но сейчас уже всё в порядке. Все необходимые справки получены", — сказал Бабаян в беседе с газетой "Петербургский дневник".

В 65 лет умер актёр из сериала "Глухарь"

В 65 лет умер актёр из сериала "Глухарь"

Как уже писал Лайф, Сергей Дрейден скончался 8 мая в возрасте 81 года. Актёр был дважды награждён одной из главных российских театральных премий — "Золотая маска", трижды — "Золотым софитом". Также он являлся лауреатом премии "Ника". Точная причина смерти артиста до сих пор не сообщается.

Наталья Исакова
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