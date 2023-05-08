Умер актёр из фильма "Окно в Париж"

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года скончался артист театра и кино, лауреат премий "Ника" и "Золотая маска" Сергей Дрейден. Об этом сообщили в пресс-службе Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А. Товстоногова.

Представитель театра уточнил, что артист скончался сегодня, 8 мая. Точная причина его смерти на данный момент не приводится.

Сергей Дрейден родился в сентябре 1941 года в Новосибирске. В 1962 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Актёр работал как в театре, так и в кино. Его фильмография насчитывает около 60 работ. Наиболее Дрейден был известен ролями в фильмах "Окно в Париж" Юрия Мамина (1993-й) и "Русский ковчег" Александра Сокурова (2002-й).