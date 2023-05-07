Умер генерал, чей отряд схватил Че Гевару

В возрасте 85 лет умер боливийский генерал Гари Прадо Сальмон. Он некогда командовал операцией по поимке революционера Эрнесто Че Гевары.

"Господь призвал моего отца генерала Гари Аугусто Прадо Сальмона... Он был необыкновенным человеком", — написал сын Сальмона в Twitter.

В ноябре 1966 года революционер Че Гевара прибыл в Боливию, чтобы организовать партизанское движение. Но в следующем году 8 октября он попал в засаду в ущелье Эль-Юро и на следующий день его раненого взяли в плен. Застрелил команданте боливийский сержант Марио Теран.