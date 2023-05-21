Замглавы Минобрнауки умер после возвращения с Кубы

Заместитель министра науки и высшего образования России, статс-секретарь Пётр Кучеренко скончался после возвращения с Кубы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Петру Кучеренко стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось", — говорится в сообщении.

В Минобрнауки выразили соболезнования родным и близким Кучеренко. Замглавы ведомства было 46 лет.