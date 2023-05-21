Регион

Уведомления отключены

21 мая, 06:15

Замглавы Минобрнауки умер после возвращения с Кубы

Замглавы Минобрнауки Кучеренко умер после возвращения из командировки на Кубу

<p>Замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко. Обложка © <a href="https://minobrnauki.gov.ru/about/governance/detail.php?ELEMENT_ID=17675" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобрнауки</a></p>

Замглавы Минобрнауки Пётр Кучеренко. Обложка © Минобрнауки

Заместитель министра науки и высшего образования России, статс-секретарь Пётр Кучеренко скончался после возвращения с Кубы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Петру Кучеренко стало плохо в самолёте, на котором российская делегация возвращалась из рабочей командировки на Кубу. Борт приземлился в городе Минеральные Воды, где врачи пытались оказать помощь, но спасти Петра Александровича не удалось", — говорится в сообщении.

В Минобрнауки выразили соболезнования родным и близким Кучеренко. Замглавы ведомства было 46 лет.

Тело российского актёра Сергея Дрейдена привезут из Финляндии

Тело российского актёра Сергея Дрейдена привезут из Финляндии

Ранее Лайф писал, что автор песен "Уральских пельменей" Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации. Он ушёл служить в качестве добровольца в мае прошлого года, а погиб летом. Истомину был 51 год.

Никита Никонов
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров