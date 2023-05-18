Автор песен "Уральских пельменей" Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации

В Екатеринбурге похоронили барда, автора песен творческого объединения "Уральские пельмени" Игоря Истомина. Он погиб в ходе СВО на Украине и около года считался пропавшим без вести. Об этом сообщает ЕАН.

"Игорь погиб на специальной военной операции почти год назад, куда ушёл добровольцем. Мы верили, что он найдётся и вернётся, но судьба распорядилась иначе. С нами остаются его песни", — цитирует издание областной студенческий отряд.

Игорю Истомину был 51 год. Он ушёл служить в зону СВО в качестве добровольца в мае прошлого года, а погиб летом. О своём намерении участвовать в боях он не рассказал близким, поэтому его считали пропавшим без вести. В родном Екатеринбурге он был легендой стройотряда.

Бард вёл ютуб-канал, куда выкладывал свои песни. Среди них "Не вешайте на стену ордена", "Не плачьте, девочки!", "Сказка — ложь" и другие. У Истомина остались жена и двое детей.