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18 мая, 11:18

Автор песен "Уральских пельменей" Игорь Истомин погиб в зоне спецоперации

<p>Обложка © <a href="https://www.youtube.com/channel/UC81bM6CIIRyGef6LVeOkO1Q" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Игорь Истомин, ВИА ССО "АссоЛЬ"</a></p>

Обложка © YouTube / Игорь Истомин, ВИА ССО "АссоЛЬ"

В Екатеринбурге похоронили барда, автора песен творческого объединения "Уральские пельмени" Игоря Истомина. Он погиб в ходе СВО на Украине и около года считался пропавшим без вести. Об этом сообщает ЕАН.

"Игорь погиб на специальной военной операции почти год назад, куда ушёл добровольцем. Мы верили, что он найдётся и вернётся, но судьба распорядилась иначе. С нами остаются его песни", — цитирует издание областной студенческий отряд.

Игорю Истомину был 51 год. Он ушёл служить в зону СВО в качестве добровольца в мае прошлого года, а погиб летом. О своём намерении участвовать в боях он не рассказал близким, поэтому его считали пропавшим без вести. В родном Екатеринбурге он был легендой стройотряда.

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Бард вёл ютуб-канал, куда выкладывал свои песни. Среди них "Не вешайте на стену ордена", "Не плачьте, девочки!", "Сказка — ложь" и другие. У Истомина остались жена и двое детей.

Ранее Лайф писал о том, что командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров погиб из-за ранения в ходе спецоперации на Соледаро-Артёмовском направлении.

Илья Суриков
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