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12 мая, 14:29

Друзья погибшего в СВО тренера выполнили его волю и передали мячи волейболисткам

Для юных волейболисток Донбасса передали мячи от погибшего в СВО тренера спортивной школы "Уралочка" Дениса Ефанова. Его последнюю волю выполнили друзья, пишет Ura.ru.

Друзья погибшего участника СВО исполнили его последнюю волю. Видео © VK / Ura.ru

Военнослужащий был командиром роты, он погиб 27 апреля на Авдеевском направлении. Трагедия произошла, когда он отправился налаживать связь вместе с двумя разведчиками. При взрыве миномётного снаряда Ефанов прикрыл товарищей и принял осколки на себя.

Товарищ военнослужащего Дмитрий Бовсуновский рассказал, что любимым занятием его друга был волейбол. И даже на спецоперации он нашёл для него время.

"Выискал на месте базирования спортивную школу, приходил туда на тренировки, познакомился с девчонками и тренером. Он хотел передать им мячи, но не успел — погиб", — сказал он.

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Друзья погибшего привезли в ДНР мячи для девочек-спортсменок, также им передали сладости. Тренер донбасской спортивной школы отметила, что Ефанов увидел, в каких условиях занимаются дети, и пообещал помочь. Юные волейболистки провели турнир в память о погибшем капитане.

Ранее Лайф писал о том, что в Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с Александром Злым Шубиным — бойцом батальона "Оплот" Росгвардии и соратником Захара Прилепина, погибшим во время покушения на писателя.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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