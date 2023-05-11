Разрубили крест, распороли флаг: Могилу погибшего в Артёмовске бойца "Вагнера" осквернили в Приморье

В городе Большой Камень Приморского края неизвестные осквернили могилу бойца ЧВК "Вагнер", погибшего в зоне СВО. Его семья узнала об этом, когда пришла на кладбище 9 мая, пишет издание Deita.ru.

Родные обнаружили разрубленный крест, разбитое фото и порванный флаг на могиле бойца, павшего за Родину 20 марта в боях за Артёмовск.

"Чудовище, которое это сделало на могиле моего родного брата, желаю тебе крепкого здоровья!" — обратилась к вандалу сестра бойца.

Она рассказала, что до этого была на кладбище 7 мая и всё было в порядке, а в День Победы, придя на могилу около 11:00, женщина обнаружила, что здесь побывали вандалы. Родные погибшего вагнеровца вызвали полицию. Сестра также отметила, что это не единственный случай осквернения могил за последнее время.

Представитель ЧВК во Владивостоке с позывным Марс в разговоре с РИА "Новости" заявил, что группа "Вагнер" намерена найти злоумышленников.

"Да, информация, к сожалению, подтвердилась. В Большом Камне, предположительно, в День Победы, осквернили могилу бойца ЧВК "Вагнер", погибшего весной в боях за Артёмовск, этим фактом сейчас занимаются правоохранительные органы, полиция разберётся. Хочу заверить тех, кто это сделал: мы всех найдём и они ответят по закону", — подчеркнул Марс.