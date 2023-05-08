На кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню

Протоиерей Виктор Потапов заявил, что вандалы осквернили русскую православную часовню в Вашингтоне, которая действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на старейшем в американской столице кладбище Рок-Крик. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что неизвестные взломали двери, разбили окна, а также разбросали утварь.





"Но самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие", — подчеркнул священнослужитель.

Как заявил настоятель собора Святого Иоанна Предтечи отец Виктор, в планах заявить о случившемся в полицию.