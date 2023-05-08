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8 мая, 14:32

На кладбище в Вашингтоне вандалы осквернили русскую православную часовню

<p>Осквернение русской православной часовни в Вашингтоне. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/rianovostiAmerica/15204" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rianovostiAmerica</a></p>

Осквернение русской православной часовни в Вашингтоне. Обложка © t.me / rianovostiAmerica

Протоиерей Виктор Потапов заявил, что вандалы осквернили русскую православную часовню в Вашингтоне, которая действует при соборе Святого Иоанна Предтечи на старейшем в американской столице кладбище Рок-Крик. В беседе с РИА "Новости" он рассказал, что неизвестные взломали двери, разбили окна, а также разбросали утварь.

  • Осквернение русской православной часовни в Вашингтоне. Фото © t.me / rianovostiAmerica
    Осквернение русской православной часовни в Вашингтоне. Фото © t.me / rianovostiAmerica
  • Осквернение русской православной часовни в Вашингтоне. Фото © t.me / rianovostiAmerica
    Осквернение русской православной часовни в Вашингтоне. Фото © t.me / rianovostiAmerica

Осквернение русской православной часовни в Вашингтоне. Фото © t.me / rianovostiAmerica

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"Но самое ужасное, что я обнаружил: кто-то испачкал золотой краской фреску святого Иоанна. Они замазали ему лицо и нанесли на фреску своего рода буквы — латинские или греческие", — подчеркнул священнослужитель.

Как заявил настоятель собора Святого Иоанна Предтечи отец Виктор, в планах заявить о случившемся в полицию.

Два подростка разбили более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области

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Ранее сообщалось, что в Софии вандалы осквернили памятник Советской армии. Об инциденте сообщили в Посольстве РФ в Болгарии.

Иван Косицын
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