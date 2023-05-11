В Нижнем Новгороде простились с водителем, который погиб при покушении на Захара Прилепина
В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным
В Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с Александром Злым Шубиным — бойцом батальона "Оплот" Росгвардии и соратником Захара Прилепина, погибшим во время покушения на писателя. Как пишет SHOT, его похоронят на городском кладбище.
Церемония прощания с Александром Шубиным. Видео © SHOT
Попрощаться с ополченцем пришли его близкие, друзья и местные жители. На фото — цветы на месте теракта, которые до сих пор приносят неравнодушные люди.
Цветы на месте покушения на Захара Прилепина. Фото © SHOT
Напомним, покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области, террористы подорвали "ауди" писателя. Он был госпитализирован, а Александр Шубин погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", через некоторое время был задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Террориста арестовали на два месяца. Шубина представили к ордену Мужества и награде Росгвардии.