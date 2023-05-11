В Нижнем Новгороде простились с водителем, который погиб при покушении на Захара Прилепина

В Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с Александром Злым Шубиным — бойцом батальона "Оплот" Росгвардии и соратником Захара Прилепина, погибшим во время покушения на писателя. Как пишет SHOT , его похоронят на городском кладбище.

Попрощаться с ополченцем пришли его близкие, друзья и местные жители. На фото — цветы на месте теракта, которые до сих пор приносят неравнодушные люди.