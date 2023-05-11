Регион

Уведомления отключены

11 мая, 09:32

В Нижнем Новгороде простились с водителем, который погиб при покушении на Захара Прилепина

В Нижнем Новгороде простились с погибшим соратником Прилепина Шубиным

В Нижнем Новгороде состоялась церемония прощания с Александром Злым Шубиным — бойцом батальона "Оплот" Росгвардии и соратником Захара Прилепина, погибшим во время покушения на писателя. Как пишет SHOT, его похоронят на городском кладбище.

Церемония прощания с Александром Шубиным. Видео © SHOT

Попрощаться с ополченцем пришли его близкие, друзья и местные жители. На фото — цветы на месте теракта, которые до сих пор приносят неравнодушные люди.

Цветы на месте покушения на Захара Прилепина. Фото © SHOT

Цветы на месте покушения на Захара Прилепина. Фото © SHOT

"Был в пятёрке на ликвидацию": Прилепин рассказал, когда стал целью украинских диверсантов

"Был в пятёрке на ликвидацию": Прилепин рассказал, когда стал целью украинских диверсантов

Напомним, покушение на Захара Прилепина произошло 6 мая в Нижегородской области, террористы подорвали "ауди" писателя. Он был госпитализирован, а Александр Шубин погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", через некоторое время был задержан ранее судимый уроженец Украины Александр Пермяков, который признался в работе на киевские спецслужбы. Террориста арестовали на два месяца. Шубина представили к ордену Мужества и награде Росгвардии.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Утраты
  • Общество
  • Нижегородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров