Подрыв машины Прилепина признан терактом

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт" после взрыва машины с писателем Захаром Прилепиным в Нижегородской области. Об этом сообщает СК РФ.

"ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по статье 205 УК РФ (террористический акт). Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая", — отметили в ведомстве.