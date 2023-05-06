Подрыв машины Прилепина признан терактом
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после взрыва машины с Прилепиным
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Террористический акт" после взрыва машины с писателем Захаром Прилепиным в Нижегородской области. Об этом сообщает СК РФ.
"ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по статье 205 УК РФ (террористический акт). Следователи-криминалисты СК России и специалисты-взрывотехники приступили к осмотру места происшествия. Будут назначены судебные экспертизы, в том числе биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая", — отметили в ведомстве.
СК РФ вместе с оперативными службами ФСБ и МВД устанавливают все обстоятельства случившегося и лиц, причастных к совершению преступления.
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. В пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он "в порядке". В МИД РФ назвали киевский режим террористами после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина. По горячим следам задержан подозреваемый в подрыве машины Прилепина.
ТАСС / Андреев Владимир