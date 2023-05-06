Пресс-служба Захара Прилепина сообщила, что он в порядке

Писатель Захар Прилепин после подрыва его автомобиля в Нижнем Новгороде в порядке. Об этом заявила его пресс-служба.

Представители писателя также добавили, что на данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, что конкретно произошло.

"Что именно произошло, на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке", — указали в пресс-службе.