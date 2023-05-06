Пресс-служба Захара Прилепина сообщила, что он в порядке
Писатель Захар Прилепин после подрыва его автомобиля в Нижнем Новгороде в порядке. Об этом заявила его пресс-служба.
Представители писателя также добавили, что на данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, что конкретно произошло.
"Что именно произошло, на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке", — указали в пресс-службе.
Ранее Лайф писал о том, что в Нижнем Новгороде взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и политик Захар Прилепин. Предварительно, Прилепин получил ранения, его водитель погиб.
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ТАСС / Александр Щерба