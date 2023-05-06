Регион

Уведомления отключены

6 мая, 09:33

Пресс-служба Захара Прилепина сообщила, что он в порядке

Писатель Захар Прилепин после подрыва его автомобиля в Нижнем Новгороде в порядке. Об этом заявила его пресс-служба.

Представители писателя также добавили, что на данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Пока неизвестно, что конкретно произошло.

"Что именно произошло, на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке", — указали в пресс-службе.

Лайф узнал о состоянии Захара Прилепина после взрыва

Лайф узнал о состоянии Захара Прилепина после взрыва

Ранее Лайф писал о том, что в Нижнем Новгороде взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и политик Захар Прилепин. Предварительно, Прилепин получил ранения, его водитель погиб.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щерба

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Захар Прилепин
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров