Лайф узнал о состоянии Захара Прилепина после взрыва
SHOT: Бомба в машине Захара Прилепина была под капотом
Писатель Захар Прилепин серьёзно пострадал при подрыве его автомобиля в Нижегородской области, у него ранены ноги. Бомба была заложена под капот. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, авто взорвалось около 10:40 и перевернулось. Воронка под машиной диаметром около полутора метров и 0,7 метра глубиной. На месте ждут вертолёт. Уточняется, что Прилепин в тяжёлом состоянии. Его погибший водитель, предварительно, являлся гражданином Украины.
Также есть информация, что Прилепин находится в сознании, но пока не понимает, что произошло. По предварительным данным, Audi взорвался возле города Бор. Обломки от машины разлетелись на 50 метров.
Ранее сообщалось, что под Нижним Новгородом был взорван автомобиль Audi Q7, в которой ехал писатель, политик Захар Прилепин. Он получил ранения, а его водитель погиб.
ТАСС / Бобылев Сергей