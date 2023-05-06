Лайф узнал о состоянии Захара Прилепина после взрыва

Писатель Захар Прилепин серьёзно пострадал при подрыве его автомобиля в Нижегородской области, у него ранены ноги. Бомба была заложена под капот. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, авто взорвалось около 10:40 и перевернулось. Воронка под машиной диаметром около полутора метров и 0,7 метра глубиной. На месте ждут вертолёт. Уточняется, что Прилепин в тяжёлом состоянии. Его погибший водитель, предварительно, являлся гражданином Украины.

Также есть информация, что Прилепин находится в сознании, но пока не понимает, что произошло. По предварительным данным, Audi взорвался возле города Бор. Обломки от машины разлетелись на 50 метров.