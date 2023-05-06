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6 мая, 09:19
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В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль с Захаром Прилепиным

В Нижнем Новгороде взорван автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и политик Захар Прилепин. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, Прилепин получил ранения, его водитель погиб.

"Прилепин ехал в Нижний к семье. Взрывное устройство могло находиться под днищем Audi Q7. На месте работают экстренные службы", — сообщает SHOT.

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции, взорвана его машина

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции, взорвана его машина

Ранее Лайф писал о том, что в Мариуполе было совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемые задержаны.

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ТАСС / Максим Григорьев

Андрей Григорьев
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