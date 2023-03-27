Следователи возбудили уголовное дело после покушения на начальника полиции в Мариуполе Михаила Москвина. Об этом заявили в пресс-службе СК РФ.

"Следственным отделом по городу Мариуполь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Донецкой Народной Республике расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту посягательства на жизнь начальника Мариупольского ГУ МВД по Донецкой Народной Республике (ст. 317 УК РФ)", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что всё произошло сегодня утром рядом с жилым домом по проспекту Строителей. Правоохранители подчеркнули, что жизни и здоровью сотрудника полиции ничего не угрожает. Криминалисты осмотрели место инцидента. Назначен ряд судебных экспертиз, и допрашиваются свидетели. Сейчас устанавливаются лица, которые причастны к преступлению.