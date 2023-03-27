В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции, взорвана его машина

В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали его автомобиль, сам правоохранитель получил лёгкую контузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, всё в порядке", — заявил собеседник агентства.

По данным СМИ, машина взорвалась всего в нескольких метрах от Москвина.