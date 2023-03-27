В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции, взорвана его машина
ТАСС: В Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции Москвина
В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали его автомобиль, сам правоохранитель получил лёгкую контузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, всё в порядке", — заявил собеседник агентства.
По данным СМИ, машина взорвалась всего в нескольких метрах от Москвина.
А ранее сегодня утром ВСУ обстреляли Мелитополь Запорожской области, в результате повреждено несколько зданий, пострадало четыре человека. Один из ударов пришёлся по территории у колледжа, где в тот момент шли занятия.
ТАСС / Алеев Егор