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27 марта, 08:26

В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции, взорвана его машина

ТАСС: В Мариуполе взорвали автомобиль начальника полиции Москвина

В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Неизвестные взорвали его автомобиль, сам правоохранитель получил лёгкую контузию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

"Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, всё в порядке", — заявил собеседник агентства.

По данным СМИ, машина взорвалась всего в нескольких метрах от Москвина.

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А ранее сегодня утром ВСУ обстреляли Мелитополь Запорожской области, в результате повреждено несколько зданий, пострадало четыре человека. Один из ударов пришёлся по территории у колледжа, где в тот момент шли занятия.

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ТАСС / Алеев Егор

Александра Вишнякова
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