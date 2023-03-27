ВСУ обстреляли территорию у колледжа в Мелитополе, есть пострадавшие
Рогов: Четыре человека пострадали при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ
Последствия обстрела Мелитополя со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Владимира Рогова
В результате утреннего обстрела Мелитополя в Запорожской области со стороны ВСУ повреждено несколько зданий, пострадало четыре человека. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Звуки взрывов в Мелитополе. Фото © Телеграм-канал Владимира Рогова
"Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа. В колледже с 08:00 шли занятия. По предварительной информации, пострадало четыре человека, несколько зданий повреждено", — написал он в телеграм-канале.
Предположительно, ВСУ вели обстрел из населённого пункта Орехов.