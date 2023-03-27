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27 марта, 06:09

ВСУ обстреляли территорию у колледжа в Мелитополе, есть пострадавшие

Рогов: Четыре человека пострадали при обстреле Мелитополя со стороны ВСУ

<p>Последствия обстрела Мелитополя со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/vrogov/8373" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимира Рогова</a></p>

Последствия обстрела Мелитополя со стороны ВСУ. Фото © Телеграм-канал Владимира Рогова

В результате утреннего обстрела Мелитополя в Запорожской области со стороны ВСУ повреждено несколько зданий, пострадало четыре человека. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Звуки взрывов в Мелитополе. Фото © Телеграм-канал Владимира Рогова

"Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа. В колледже с 08:00 шли занятия. По предварительной информации, пострадало четыре человека, несколько зданий повреждено", — написал он в телеграм-канале.

Предположительно, ВСУ вели обстрел из населённого пункта Орехов.

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Напомним, около 08:15 в разных концах Мелитополя звучали взрывы, работала система ПВО.

Александра Вишнякова
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