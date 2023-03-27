В Мелитополе звучат взрывы, работает система ПВО
В Мелитополе Запорожской области звучат взрывы, по предварительным данным, работает система ПВО. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Около 8:15 в разных частях города было слышно несколько взрывов. Наиболее громко было в северной части города. По предварительной информации, отработала ПВО", — написал он в телеграм-канале.
А 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Выяснилось, что взрывчатку заложили по пути следования на работу сотрудника полиции. Когда полицейский проходил мимо, устройство привели в действие. Правоохранитель был ранен, но выжил. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв терактом.
ТАСС / Сергей Мальгавко