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27 марта, 05:40

В Мелитополе звучат взрывы, работает система ПВО

В Мелитополе Запорожской области звучат взрывы, по предварительным данным, работает система ПВО. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Около 8:15 в разных частях города было слышно несколько взрывов. Наиболее громко было в северной части города. По предварительной информации, отработала ПВО", — написал он в телеграм-канале.

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А 23 марта на улице Крупской в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Выяснилось, что взрывчатку заложили по пути следования на работу сотрудника полиции. Когда полицейский проходил мимо, устройство привели в действие. Правоохранитель был ранен, но выжил. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал взрыв терактом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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