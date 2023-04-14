В Мариуполе задержали подозреваемых в покушении на начальника МВД ДНР
В ДНР задержали подозреваемых в покушении на жизнь начальника Главного управления полиции Мариуполя Михаила Москвина. Об этом сообщили в МВД ДНР.
Задержаны подозреваемые в покушении на начальника полиции в Мариуполе. Видео © Telegram / МВД ДНР
Подозреваемых задержали сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Донецкой Народной Республике совместно с представителями УФСБ по ДНР. По данным правоохранителей, один из задержанных 27 марта привёл в действие самодельное взрывное устройство, находившееся под днищем автомобиля, на котором передвигался полковник полиции.
"Под машиной моей служебной произошёл взрыв. Направлены были эти все мероприятия в мой адрес непосредственно. Благо, что людей не было, никто не пострадал", — сказал Москвин.
Полицейский добавил, что по пути на работу заехал на парковку и отсутствовал порядка 20 минут. Когда он возвращался к авто, прозвучал взрыв. Полковник был в шоке, но быстро сориентировался и обеспечил безопасность прохожих, попросив их отойти. Затем он сообщил о случившемся в МЧС, дежурную часть и следственно-оперативную группу.
По подозрению в покушении задержан 28-летний гражданин Украины, которого завербовали сотрудники украинских спецслужб. Ему сообщили, что они занимаются уничтожением высокопоставленных лиц РФ — военных и полиции. Также задержаны ещё двое членов преступной группы. Это завербованный житель Мариуполя и его сын. По месту их проживания изъяли автомат, патроны, гранаты и самодельные взрывные устройства.
Ранее Лайф писал о том, что в Мариуполе было совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Следователи возбудили уголовное дело после покушения.
Telegram / МВД ДНР