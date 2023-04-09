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9 апреля, 16:50

Сбросили бомбу на авто: В Раде заявили о покушении на одного из нардепов с дрона

Украинский депутат Тищенко сообщил о покушении с дрона на своего коллегу из Рады

На одного из членов временно-следственной комиссии Верховной рады, занимающегося вопросами лесного хозяйства, было совершено покушение, утверждает нардеп Николай Тищенко. Он показал видео сожжённого авто коллеги.

На Украине сожжён автомобиль депутата Верховной рады. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в России)

"Ночью на одного из членов нашей временно-следственной комиссии, политического деятеля, и на его семью было совершено покушение, вместе с этим сожжён его автомобиль", написал он в соцсети.

По его словам, "лесная мафия" якобы с дрона сбросила бомбу прямо на автомобиль чиновника, при этом угрозы расправы поступали и до инцидента. Тищенко не называет имени депутата, о котором идёт речь. Однако в местной полиции сообщили, что никакого покушения не было. На публикуемых нардепом кадрах — автомобиль секретаря горсовета Ужгорода Арсена Мелкумяна, который либо подожгли неизвестные, либо машина вспыхнула от неисправной проводки. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.

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Ранее сообщалось, что депутаты из партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове. Представители прессы собирались взять интервью у депутата горсовета от партии "Слуга народа" Юрия Тарасовца, который отсутствовал на заседании сессии, но был замечен в ресторане.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в России)

Татьяна Миссуми
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