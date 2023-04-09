Сбросили бомбу на авто: В Раде заявили о покушении на одного из нардепов с дрона
Украинский депутат Тищенко сообщил о покушении с дрона на своего коллегу из Рады
На одного из членов временно-следственной комиссии Верховной рады, занимающегося вопросами лесного хозяйства, было совершено покушение, утверждает нардеп Николай Тищенко. Он показал видео сожжённого авто коллеги.
На Украине сожжён автомобиль депутата Верховной рады. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в России)
"Ночью на одного из членов нашей временно-следственной комиссии, политического деятеля, и на его семью было совершено покушение, вместе с этим сожжён его автомобиль", — написал он в соцсети.
По его словам, "лесная мафия" якобы с дрона сбросила бомбу прямо на автомобиль чиновника, при этом угрозы расправы поступали и до инцидента. Тищенко не называет имени депутата, о котором идёт речь. Однако в местной полиции сообщили, что никакого покушения не было. На публикуемых нардепом кадрах — автомобиль секретаря горсовета Ужгорода Арсена Мелкумяна, который либо подожгли неизвестные, либо машина вспыхнула от неисправной проводки. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.
Ранее сообщалось, что депутаты из партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове. Представители прессы собирались взять интервью у депутата горсовета от партии "Слуга народа" Юрия Тарасовца, который отсутствовал на заседании сессии, но был замечен в ресторане.
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