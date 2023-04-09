Сбросили бомбу на авто: В Раде заявили о покушении на одного из нардепов с дрона

На одного из членов временно-следственной комиссии Верховной рады, занимающегося вопросами лесного хозяйства, было совершено покушение, утверждает нардеп Николай Тищенко. Он показал видео сожжённого авто коллеги.

На Украине сожжён автомобиль депутата Верховной рады. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в России)

"Ночью на одного из членов нашей временно-следственной комиссии, политического деятеля, и на его семью было совершено покушение, вместе с этим сожжён его автомобиль", — написал он в соцсети.

По его словам, "лесная мафия" якобы с дрона сбросила бомбу прямо на автомобиль чиновника, при этом угрозы расправы поступали и до инцидента. Тищенко не называет имени депутата, о котором идёт речь. Однако в местной полиции сообщили, что никакого покушения не было. На публикуемых нардепом кадрах — автомобиль секретаря горсовета Ужгорода Арсена Мелкумяна, который либо подожгли неизвестные, либо машина вспыхнула от неисправной проводки. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП.