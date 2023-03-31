Депутаты от партии Зеленского напали на журналистов и разбили им камеру
Разбитая аппаратура журналистов. Фото © "Суспільне Чернігів"
Депутаты из партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове, сообщает издание "Суспильне".
"Съёмочной группе телеканала "Дитинець" в кафе в центре Чернигова разбили камеру во время съёмок", — говорится в сообщении.
Как уточняется, представители прессы собирались взять интервью у депутата горсовета от партии "Слуга народа" Юрия Тарасовца, который отсутствовал на заседании сессии. Журналисты телеканала обнаружили парламентария с экс-кандидатом в депутаты горсовета в ресторане, где ему и задали вопрос о его отсутствии. Однако разговаривать с репортёрами Тарасовец не стал, а его спутник напал на незваных гостей и разбил им камеру.
Ранее Лайф сообщал, что исключённый из правительственной партии "Слуга народа" украинский депутат Николай Тищенко, который оказался в центре скандала из-за поездки в Таиланд, сослался на "задание Зеленского". К слову, в предыдущие годы парламентарий регулярно выезжал с женой и сыном на зимовку в азиатскую страну. В интервью СМИ он рассказывал, что это его давняя "семейная традиция".