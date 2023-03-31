Депутаты от партии Зеленского напали на журналистов и разбили им камеру

Депутаты из партии украинского президента Владимира Зеленского "Слуга народа" напали на журналистов в Чернигове, сообщает издание "Суспильне".

"Съёмочной группе телеканала "Дитинець" в кафе в центре Чернигова разбили камеру во время съёмок", — говорится в сообщении.

Как уточняется, представители прессы собирались взять интервью у депутата горсовета от партии "Слуга народа" Юрия Тарасовца, который отсутствовал на заседании сессии. Журналисты телеканала обнаружили парламентария с экс-кандидатом в депутаты горсовета в ресторане, где ему и задали вопрос о его отсутствии. Однако разговаривать с репортёрами Тарасовец не стал, а его спутник напал на незваных гостей и разбил им камеру.