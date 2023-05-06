Стало известно, кем был водитель Прилепина, погибший при взрыве

Водитель, который находился вместе с писателем Захаром Прилепиным в машине под Нижним Новгородом, был сослуживцем публициста. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT .

По его данным, за рулём машины находился 27-летний бывший луганский ополченец Александр Шубин, у него был позывной Злой. Водитель и Прилепин имели дружеские отношения. Шубин сопровождал писателя в поездке к семье. Кроме того, он был в списках украинского сайта "Миротворец".