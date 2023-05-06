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6 мая, 11:29

Стало известно, кем был водитель Прилепина, погибший при взрыве

SHOT: Водителем Прилепина был его сослуживец, бывший луганский ополченец

<p>Водитель Прилепина, погибший при взрыве машины в Нижегородской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51041" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Водитель Прилепина, погибший при взрыве машины в Нижегородской области. Обложка © Telegram / SHOT

Водитель, который находился вместе с писателем Захаром Прилепиным в машине под Нижним Новгородом, был сослуживцем публициста. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По его данным, за рулём машины находился 27-летний бывший луганский ополченец Александр Шубин, у него был позывной Злой. Водитель и Прилепин имели дружеские отношения. Шубин сопровождал писателя в поездке к семье. Кроме того, он был в списках украинского сайта "Миротворец".

МВД: По горячим следам задержан подозреваемый в подрыве машины Прилепина

МВД: По горячим следам задержан подозреваемый в подрыве машины Прилепина

Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он в порядке. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина.

Светлана Оперук
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