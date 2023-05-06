Стало известно, кем был водитель Прилепина, погибший при взрыве
SHOT: Водителем Прилепина был его сослуживец, бывший луганский ополченец
Водитель Прилепина, погибший при взрыве машины в Нижегородской области. Обложка © Telegram / SHOT
Водитель, который находился вместе с писателем Захаром Прилепиным в машине под Нижним Новгородом, был сослуживцем публициста. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По его данным, за рулём машины находился 27-летний бывший луганский ополченец Александр Шубин, у него был позывной Злой. Водитель и Прилепин имели дружеские отношения. Шубин сопровождал писателя в поездке к семье. Кроме того, он был в списках украинского сайта "Миротворец".
Как уже ранее писал Лайф, днём 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Захар Прилепин. Писатель получил ранения, его водитель погиб. При этом в пресс-службе Прилепина журналистам сообщили, что он в порядке. В МИД РФ назвали террористическим киевский режим после подрыва машины писателя. Следствие рассматривает месть как одну из версий покушения на Прилепина.